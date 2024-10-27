Araştırma: Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi belli oldu

Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında ise birinci Koç Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, İstanbul-Cerrahpaşa, Ege, Atatürk, Marmara ve Erciyes üniversiteleri takip etti.

ODTÜ ve Koç Üniversitesi bu sonuçlarla geçen yıl olduğu gibi zirvedeki yerini korudu.