Bakanlık ifşa etmişti: Balın sahte olduğu nasıl anlaşılır?

SAHTE BAL ALERJİK REAKSİYONA SEBEP OLABİLİYOR

Hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde yapılan mevcut vaka çalışmalar sonucunda sahte bal alımına bağlı zararlar olduğu ortaya çıktı.

Sahte ballardaki yüksek şeker miktarı, tatlandırıcılar ve koruyucular gibi kimyasal maddeler vücutta çeşitli yan etkilere neden olabiliyor. Öğr. Gör. Dr. Demir, sahte balın neden olabileceği rahatsızlıklar konusunda şu şekilde uyardı:

“Sahte bal sindirim sistemi rahatsızlıkları, baş ağrısı ve uzun vadede obezite, hiperglisemi gibi hastalıklara ve karaciğer ve böbrek hasarına yol açabiliyor. Tüm bu hastalıkların yanı sıra sahte bal içerisinde bulunan katkı maddeleri alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Ayrıca sahte ballarda ağır metaller, pestisit ve antibiyotik kalıntıları gibi toksik maddeler bulunabiliyor.”