Osmaniye'de jandarma 1 ton 'sahte bal' ele geçirdi
Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 ton sahte bal ele geçirildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi’nde sahte bal üretimi yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı.
Şüpheli E.B. (42) ve A.U.’ya (35) ait ikamet ve iş yerine baskın düzenleyen jandarma, yapılan aramalarda 36 adet teneke, 14 adet kavanoz ve 3 adet bidonda olmak üzere 1 ton sahte bal olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #sahte bal #sahte
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