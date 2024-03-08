Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Fırına sinen balık kokusu gibi diğer kötü yemek kokularını da gidermek için yemeği fırına koymadan önce fırınınızın ortasına sirke ve su ile doldurulmuş bir tava veya kap koyun. İçinde bu kap varken fırınınızı birkaç dakika ısıtın, daha sonra soğumaya bırakın. Böylece pişirme aşamasına geçtiğinizde o kokular fırınınıza sinmeyecek.