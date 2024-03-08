Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Pişirdiğiniz balığın ardından evinizin, fırınınızın, eşyalarınızın balık kokması, balık pişirmenize engel olabilir. Ancak, balık tüketmemek önemli bir sağlık problemi olabilir... İşte evde balık pişirirken, kokmasını önleyecek yöntemler...

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2024 Cuma, 11:50
Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Fırın tepsisine alüminyum folyo serin, üzerine bir miktar tarçın koyun ve 15 dakika orta derecede ısıtın. Böylece hem mutfağınız hem de fırınınız balık kokusuna maruz kalmaz.

Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Fırına sinen balık kokusu gibi diğer kötü yemek kokularını da gidermek için yemeği fırına koymadan önce fırınınızın ortasına sirke ve su ile doldurulmuş bir tava veya kap koyun. İçinde bu kap varken fırınınızı birkaç dakika ısıtın, daha sonra soğumaya bırakın. Böylece pişirme aşamasına geçtiğinizde o kokular fırınınıza sinmeyecek.

Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Tavada balık kızartacaksanız kızgın yağın içerisine 4-5 dilim limon koyarak, balık kokusuna engel olabilirsiniz...

Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Balığı ızgarada pişirecekseniz ve kokudan rahatsız oluyorsanız ızgaradaki balıkların arasına defne yaprakları yerleştirebilirsiniz.

Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Mutfağınızda balık pişirirken kokulu bir mum yakmanız da balık kokusunu hafifletebilir. 

Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Balıkları kızarttıktan sonra mutfakta bir tencere içine su koyun, suyun içerisine biraz sirke veya limon suyu ve hoş bir koku vermek için de defne yaprağı, çubuk tarçın ve karanfil ekleyin ve kaynatın. Bu karışım mutfağınızdaki hem balık kokusunu yok eder hem de evinizin güzel kokmasını sağlar.

Balık kokusu evden nasıl çıkar? Balık kokusunu önleme yöntemleri...

Pişirme işlemi bittikten sonra tercih edeceğiniz hoş kokulu bir tütsü yakabilirsiniz.

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