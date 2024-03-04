Mart ayı balıkları: Mart ayında hangi balıklar yenir?

TEKİR

Kırmızı ve pembemsi bir vücudu olan tekir balıklarının, tıpkı kediler gibi bıyıkları vardır. Lezzetli bir balık türüdür. Tekir balığı, 9 yıla kadar 10-11 cm'e kadar büyür. 9 yıldan fazla yaşayan standart bir tekirin boyu 15 cm ile 35 cm arasında değişir. Kafa kısmının uzunluğu ve yassılığı gibi belirgin sebeplerden ötürü barbunya balığından farklıdır: Barbunya balığının burun kısmı tekire oranla daha diktir. Tekirin başında yatay olarak genişleyen açı, barbunyada dik bir şekilde genişler. Bu durum onların baş büyüklükleri ve göz konumlarında da farklılıklara yol açar.