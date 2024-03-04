Lezzetli ve sağlıklı öğün: Ton balıklı sandviç tarifi

Yayınlanma: 04.03.2024 - 12:56

Güncelleme: 04.03.2024 - 12:56

Ton balıklı sandviç, sağlıklı ve doyurucu bir öğün için harika bir seçenektir. Ton balığının omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olması, bu sandviçi daha da besleyici hale getirir. Ayrıca, sandviçin içine eklenen sebzeler ve soslarla birlikte, hem lezzetli bir tat hem de dengeli bir öğün elde edilir. Bu tarif, hem ton balığı sevenlerin hem de sağlıklı beslenmeye önem verenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif sunuyor.

TON BALIKLI SANDVİÇ TARİFİ

Malzemeler

1 adet Sandviç Ekmeği

2 yaprak kıvırcık marul

120 gram ton balığı

1 adet kırmızı soğan

1 adet limon

2 adet kornişon turşu

1 avuç mısır

1 tatlı kaşığı acılı mayonez

Yapılış