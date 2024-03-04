Lezzetli ve sağlıklı öğün: Ton balıklı sandviç tarifi
Bu tarif, sağlıklı ve pratik bir alternatif arayanlar için mükemmel bir ton balıklı sandviç tarifini adım adım sunuyor. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu sandviç, kahvaltıda veya öğle yemeğinde hızlıca hazırlanabilecek bir seçenek!
Ton balıklı sandviç, sağlıklı ve doyurucu bir öğün için harika bir seçenektir. Ton balığının omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olması, bu sandviçi daha da besleyici hale getirir. Ayrıca, sandviçin içine eklenen sebzeler ve soslarla birlikte, hem lezzetli bir tat hem de dengeli bir öğün elde edilir. Bu tarif, hem ton balığı sevenlerin hem de sağlıklı beslenmeye önem verenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif sunuyor.
TON BALIKLI SANDVİÇ TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet Sandviç Ekmeği
- 2 yaprak kıvırcık marul
- 120 gram ton balığı
- 1 adet kırmızı soğan
- 1 adet limon
- 2 adet kornişon turşu
- 1 avuç mısır
- 1 tatlı kaşığı acılı mayonez
Yapılış
- Ekmeği ortadan ikiye kesin ve tost makinesinde sadece iç kısmını hafif renk değiştirecek şekilde ısıtın.
- İç kısmına bıçak yardımı ile mayonez sürün.
- 1 yaprak kıvırcığı yerleştirin. Ardından dolu dolu ton balığını ekleyin. Üzerine hafif tuz serpin ve tane mısırları ekleyin.
- Limonun kabuğunu ve olabildiğince beyaz kısmını soyun. Limon ve soğanı halkalar halinde ince ince kesin.
- Boylamasına kestiğiniz turşu ile limon ve soğanı da sandviçe ilave edin. Son kalan kıvırcığı da yerleştirin.
- Ekmeğin üstünü kapatın. Afiyet olsun.
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