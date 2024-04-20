'Dünyanın en tehlikeli yürüyüşü': Yılda 100 kişi ölüyor!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:22

Güncelleme: 20.04.2024 - 12:38

Yürüyüşçülerin 700 yıl önce Taoist rahip He ZhiZen tarafından inşa edilen bir dizi dar ahşap kalasın üzerinden geçtiği bölüm, yürüyüşün en tehlikeli bölümü olarak kabul ediliyor. Her ne kadar bu kalaslar güçlendirilmiş olsa da, bu yolculuk korkutucu olmaya devam ediyor ve yürüyüşçülerin yoğunluğu sebebiyle daha da zorlaşıyor.

Resmi bir istatistik bulunmamakla birlikte, her yıl 100 kişinin bu yolu geçmeye çalışırken öldüğü söyleniyor. Bu söylentilere rağmen, koşum takımlarının zorunlu hale gelmesiyle yolun artık daha güvenli olduğu bildiriliyor.

Bir yürüyüşçünün sözlerine göre, bu takımların "kalitesiz" olması nedeniyle risk hala devam ediyor: "Askeri üniformalı bir adam 5 dolar karşılığında zorunlu koşum takımı veriyordu. Biz de hevesle aldık ama sadece vücudun üst kısmını sabitliyorlardı, bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı."

YAŞ VE BOY SINIRLAMASI VAR

Ayrıca, 55 yaş üstü veya 1,50 metreden kısa kişilerin bu yürüyüşten kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Bir Reddit kullanıcısına göre, işçiler takımların nasıl kullanılacağı hakkında talimat vermiyorlar: "Koşum takımlarının her biri bel kemerinde iki ip taşır. Emniyette kalmak için, bir ipi sonraki kablo bölümüne takmadan önce diğerini çıkarmanız gerekir. İki ipi aynı anda çıkaran çok sayıda kişiyi görmek şaşırtıcıydı."

Bir başka kullanıcı da, bu kadar dar bir alanda diğerlerinin yanından geçmenin çok tehlikeli olduğunu söylüyor: "En zor kısmı kalasların üzerinde karşı yönden gelen insanların etrafından dolaşmak ya da dik, dar basamakları tırmanarak sağlam zemine ulaşmak. Çok korkutucuydu."

Manzaranın güzelliğine rağmen bu yürüyüş tehlikeli olmaya ve hayati risk taşımaya devam ediyor.