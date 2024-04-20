'Dünyanın en tehlikeli yürüyüşü': Yılda 100 kişi ölüyor!

Çin'deki Mount Huashan rotası, dünyanın en tehlikeli yürüyüş rotalarından biri olarak kabul ediliyor. 700 yıl önce bir Taoist rahip tarafından inşa edilen bu zorlu parkur, her yıl yüzlerce maceraperest tarafından ziyaret ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:22
'Dünyanın en tehlikeli yürüyüşü': Yılda 100 kişi ölüyor!
Abone Ol google-news

Yürüyüşçülerin 700 yıl önce Taoist rahip He ZhiZen tarafından inşa edilen bir dizi dar ahşap kalasın üzerinden geçtiği bölüm, yürüyüşün en tehlikeli bölümü olarak kabul ediliyor. Her ne kadar bu kalaslar güçlendirilmiş olsa da, bu yolculuk korkutucu olmaya devam ediyor ve yürüyüşçülerin yoğunluğu sebebiyle daha da zorlaşıyor.

Resmi bir istatistik bulunmamakla birlikte, her yıl 100 kişinin bu yolu geçmeye çalışırken öldüğü söyleniyor. Bu söylentilere rağmen, koşum takımlarının zorunlu hale gelmesiyle yolun artık daha güvenli olduğu bildiriliyor.

Bir yürüyüşçünün sözlerine göre, bu takımların "kalitesiz" olması nedeniyle risk hala devam ediyor: "Askeri üniformalı bir adam 5 dolar karşılığında zorunlu koşum takımı veriyordu. Biz de hevesle aldık ama sadece vücudun üst kısmını sabitliyorlardı, bu da bizi hayal kırıklığına uğrattı."

YAŞ VE BOY SINIRLAMASI VAR

Ayrıca, 55 yaş üstü veya 1,50 metreden kısa kişilerin bu yürüyüşten kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Bir Reddit kullanıcısına göre, işçiler takımların nasıl kullanılacağı hakkında talimat vermiyorlar: "Koşum takımlarının her biri bel kemerinde iki ip taşır. Emniyette kalmak için, bir ipi sonraki kablo bölümüne takmadan önce diğerini çıkarmanız gerekir. İki ipi aynı anda çıkaran çok sayıda kişiyi görmek şaşırtıcıydı."

Bir başka kullanıcı da, bu kadar dar bir alanda diğerlerinin yanından geçmenin çok tehlikeli olduğunu söylüyor: "En zor kısmı kalasların üzerinde karşı yönden gelen insanların etrafından dolaşmak ya da dik, dar basamakları tırmanarak sağlam zemine ulaşmak. Çok korkutucuydu."

Manzaranın güzelliğine rağmen bu yürüyüş tehlikeli olmaya ve hayati risk taşımaya devam ediyor.


yürüyüş haberleri dünyanın en tehlikeli yürüyüşü haberleri

İlgili Haberler

Dünyanın en büyük sperm bankası, bir şube daha açtı: Aylık bağış kazancı Türkiye'deki asgari ücrete eşit

Dünyanın en büyük sperm bankası, bir şube daha açtı: Aylık bağış kazancı Türkiye'deki asgari ücrete eşit
Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ameliyatla beyinden çıkarıldı: Metrelerce uzunluğunda

Ameliyatla beyinden çıkarıldı: Metrelerce uzunluğunda
Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu

Son Dakika… Trendyol Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor oldu
Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'

Rusya'dan İsrail saldırısına dair ilk açıklama: 'İran'ın mesajını iletmiştik...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı

Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu ile '50 yıllık dans...'ını andı
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak

Araç sahipleri dikkat! İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu