Behzat Ç yeniden mi çekiliyor? Behzat Ç'nin oyuncu kadrosunda kimler var? Behzat Ç'nin konusu ne?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:00

İlk bölümü 2010 yılında ekrana e-gelen fenomen dizi Behzat Ç. Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır romanından uyarlandı. Behzat Ç. ilk olarak 2010-2013 yılları arasında Star TV'de yayınlandı. Dizinin 4. sezonu 6 sene sonra çekildi. Dizinin 4. sezonu 2019 yılında BluTV'de seyirci ile buluştu.

BEHZAT Ç'NİN KONUSU NEDİR?

Behzat Ç.,1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet büroda görev yapan bir polistir. Hizmet verdiği süre içinde aldığı kıdem tenzilleri nedeni ile başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Behzat Ç., Ankara'da yaşanan cinayetleri çözmeye çalışmaktadır.

BEHZAT Ç'NİN SENARİSTİ KİMDİR?

Dizinin senaristi Ercan Mehmet Erdem'dir. Dizinin yaratıcısı Emrah Serbes ise ilk 2 sezonda senaryoyu 10 bölümde bir Ercan Mehmet Erdem ile yazmıştır.

BEHZAT Ç'NİN YÖNETMENİ KİM?

Dizinin genel yönetmeni Serdar Akar'dır.

1.Sezonun bazı bölümlerinin Yönetmen koltuğuna Serdar Akar, Zekeriya Kurtuluş ve Doğan Ümit Karaca oturur.

2. sezonunun 45. bölüm hariç tüm bölümlerinin Yönetmen koltuğuna Doğan Ümit Karaca oturur.

45. bölümün Yönetmen koltuğuna (Büyük Hesaplaşma/Filler Tepişirken) Konuk Yönetmen olarak Mustafa Altıoklar oturur.

3. sezonun tüm bölümlerinde Yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk oturur.

4. sezonun tüm bölümlerinde Yönetmen koltuğuna Serdar Akar oturur.

BEHZAT Ç DİZİSİ MÜZİKLERİ

Behzat Ç. dizide çalan şarkılar ile de beğeni toplamıştır. Dizinin müzikleri Cem Kısmet tarafından hazırlanıyordu. Pilli Bebek grubu, dizide çalan şarkılardan bir albüm hazırladı. Behzat Ç. müzikleri, Pilli Bebek'in üçüncü albümüdür. Film ve dizi müzikleri olarak 2 ayrı albümde sunulmuştur. 2012'de satışa çıkarılmıştır.

BEHZAT Ç OYUNCU KADROSU

Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu)

Esra Bulut (Canan Ergüder)

Harun Sinanoğlu (Fatih Artman)

Sabri Özay (Hayalet) (İnanç Konukçu)

İsmet Arif Karasu (Akbaba) (Berkan Şal)

Eda Akkaya (Seda Bakan)

Cevdet (Berke Üzrek)

Tahsin Yılmaz (Eray Eserol)

Selim (Hakan Hatipoğlu)

Emre (Engin Öztürk)

Aziz (Ahmet Uğurlu)

Suna (Mine Tugay)

Şevket Ç. (Ege Aydan)

Şule (Ayça Eren)

Eylül (Sezin Akbaşoğulları)

Memduh Başgan (Güven Kıraç)

Ercüment Çözer (Nejat İşler)

BEHZAT Ç GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Dizide Behzat Ç.'yi canlandıran Erdal Beşikçioğlu, hayranlarının merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinin aynı kadroyla devam edeceğini söyledi.

"BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL"

Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada yeni sezon müjdesini duyurdu. Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirten ünlü oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.