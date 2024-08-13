Bergama Akrapolü'nde görsel şölen: 'Perseid meteor yağmuru' nedir?

Perseid’ler genellikle hızlı hareket ederler ve bu nedenle gökyüzünde uzun, parlak izler bırakabilirler. Genellikle saatte 50-100 meteora kadar gözlemlenebilir ve bu da onları amatör astronomlar ve gökyüzü gözlemcileri için oldukça çekici kılar. Perseid meteor yağmuru, temiz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği koşullarında en iyi şekilde izlenir.