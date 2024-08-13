Bergama Akrapolü'nde görsel şölen: 'Perseid meteor yağmuru' nedir?
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
İzmir'in Bergama ilçesinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü'nde "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Kent merkezine 103 kilometre uzaklıkta Anadolu'nun eşsiz tarihi hazinesi arasında yer alan ve tarih meraklılarının uğrak noktaları arasında bulunan Bergama Akrapolü, gece sunduğu gökyüzü manzaralarıyla da dikkati çekiyor.
Kurulduğu yüksek tepeden verimli topraklara ve su kaynaklarına bakan ve Makedon Kralı Büyük İskender'in kenti olarak da bilinen antik kent, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle kentteki tarihi yapılar ile "Perseid meteor yağmuru" ve yıldızlı gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Perseid meteor yağmuru, her yıl yazın ortasında görülen bir meteor yağmurudur. Bu olay, Perseus takımyıldızı yönünden gökyüzüne düşen meteorların oluşturduğu etkileyici bir ışık şovuna yol açar. Perseid’lerin zirve noktası genellikle 12-13 Ağustos civarındadır.
Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı’nın yörüngesinden gelen toz ve partiküllerin Dünya’nın atmosferine girmesiyle oluşur. Bu partiküller, atmosferle çarpıştıklarında yanar ve gökyüzünde ışık izleri bırakır. Bu ışık izlerine “kuyruklu yıldız” olarak adlandırılan meteorlar denir.
Perseid’ler genellikle hızlı hareket ederler ve bu nedenle gökyüzünde uzun, parlak izler bırakabilirler. Genellikle saatte 50-100 meteora kadar gözlemlenebilir ve bu da onları amatör astronomlar ve gökyüzü gözlemcileri için oldukça çekici kılar. Perseid meteor yağmuru, temiz bir gökyüzü ve düşük ışık kirliliği koşullarında en iyi şekilde izlenir.
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