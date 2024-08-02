Yayınlanma: 02.08.2024 - 11:54

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:54

Her yıl sadece bir kez gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru'nun , bu sene ne zaman olacağı gökyüzünü takip eden yurttaşlar arasında araştırma konusu oldu. Peki, Perseid Meteor Yağmuru 2024 ne zaman? Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

PERSEID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır. Perseid ismi Yunan Mitolojisinde, Perseus'un oğulları anlamındaki Perseidai kelimesinden gelmektedir.

PERSEID METEOR YAĞMURU 2024 NE ZAMAN?

2024 yılında Persedir Meteor Yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi zirve yapacak ve gözle görülebilecek seviyeye gelecek.

PERSEID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ağustos ayının başında Türkiye'de Perseid Meteor Yağmurları'nı izlemek izleyen yurttaşlar 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Karacabey Longozu'nda buluşacak. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlik herkese açık ve kayıt gerektirmeyecek.

Karacabey Belediyesi, gece yarısı sahile etki eden aydınlatma lambalarının hepsini kapatacak. Sahilde ve yürüyüş yolundaki esnaflar da ışıklarını kapatarak düşük hatta mum ışığıyla faaliyetlerine devam edecek.