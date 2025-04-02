Besleme alışkanlıklarınız cildinize zarar veriyor olabilir: Cilt tipinize göre tüketmemeniz gereken besinler

Sağlıklı ve parlak bir cilt için yalnızca dışarıdan bakım yapmak yeterli değildir. Cilt sağlığı, beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan bağlantılıdır. Tükettiğimiz besinler cildimizin nem dengesini, yağlanma seviyesini ve hatta akne oluşumunu etkileyebilir. Yanlış besin tercihleri, cilt tipinize uygun olmayan gıdalar tüketmek; ciltte kuruluk, yağlanma veya hassasiyet gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle, cilt tipinize göre hangi besinleri tüketmemeniz gerektiğini bilmek, sağlıklı bir cilt için büyük önem taşır. İşte, cilt tiplerine göre kaçınılması gereken besinler...