Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...
Geçen ay beyin kanaması geçiren ve tedavisi devam eden oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.
İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.
AHMET MÜMTAZ TAYLAN KADROYA DAHİL OLDU
Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.
TABURCU OLACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Tüm bu gelişmelerin ardından Settar Tanrıöğen'in son durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; hafızasındaki sıkıntıyı atlatan ve diziyle ilgili gelişmeleri soran usta oyuncu, haftaya taburcu olacak.
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