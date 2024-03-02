Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2024 Cumartesi, 16:32
Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Geçen ay beyin kanaması geçiren ve tedavisi devam eden oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. 

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KADROYA DAHİL OLDU

Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

TABURCU OLACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından Settar Tanrıöğen'in son durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Beyin kanaması geçirmişti... Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğenin sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme...

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; hafızasındaki sıkıntıyı atlatan ve diziyle ilgili gelişmeleri soran usta oyuncu, haftaya taburcu olacak.

Settar Tanrıöğen kızılcık şerbeti

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