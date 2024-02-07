Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:28
Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
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Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi gören oyuncu Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Tanrıöğen, peş peşe iki ameliyat geçirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tanrıöğen normal odaya alındı. Kızının ve ablasının yalnız bırakmadığı Tanrıöğen'e ziyaret yasağı konuldu. Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisinin bir hafta daha süreceği belirtilirken, dizi setine ne zaman döneceği ise bilinmiyor. 


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