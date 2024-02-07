Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:28

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:28

Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi gören oyuncu Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Tanrıöğen, peş peşe iki ameliyat geçirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tanrıöğen normal odaya alındı. Kızının ve ablasının yalnız bırakmadığı Tanrıöğen'e ziyaret yasağı konuldu. Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisinin bir hafta daha süreceği belirtilirken, dizi setine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.