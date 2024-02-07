Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alındığı öğrenildi.
Geçirdiği beyin kanamasının ardından hastanede tedavi gören oyuncu Settar Tanrıöğen'den sevindiren haber geldi. Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Tanrıöğen, peş peşe iki ameliyat geçirmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tanrıöğen normal odaya alındı. Kızının ve ablasının yalnız bırakmadığı Tanrıöğen'e ziyaret yasağı konuldu. Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisinin bir hafta daha süreceği belirtilirken, dizi setine ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
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