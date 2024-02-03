Kızılcık Şerbeti'nin Sönmezi'nden Settar Tanrıöğen yorumu: Gelişini bekleyeceğiz
Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağ, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu ve dizinin akıbetine ilişkin açıklamada bulundu. Tanrıöğen'in halen yoğun bakımda olduğunu belirten Uzunatağ, senaryoda değişiklik olacağını söyledi.
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Apo'ya hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat geçiren Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dizide 'Sönmez' karakterini canlandıran Aliye Uzunatağ, senaryonun akıbeti hakkında konuştu.
Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uzunatağ, "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda. Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.
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