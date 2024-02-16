Cillian Murphy: 'Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyarım'

Oppenheimer filmi ile birçok adaylık elde eden ve Altın Küre'den ödülle dönen oyuncu Cillian Murphy, sevilen dizi Peaky Blinders'ta hayat verdiği Thomas Shelby rolüne dönmeye sıcak baktığı söyledi.

Aziz Çakır
Yayınlanma: 16.02.2024 - 12:15
Cillian Murphy: 'Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyarım'
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Oscar ve Bafta adayı aktör Cillian Murphy, Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmindeki performansıyla aday gösterildiği en iyi erkek oyuncu ödülüne dair konuştu. Murphy, aynı zamanda Peaky Blinders dizisindeki Birminghamlı gangster Thomas Shelby rolüne geri dönmeye istekli olduğunu belirtti.

BBC Radio 4'ün Desert Island Discs programında konuşan Murphy, Thomas Shelby karakterini tekrar canlandırmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. "Eğer anlatılacak daha fazla hikaye varsa ve senarist Stephen Knight yapabileceğini bildiğim gibi bir senaryo sunarsa, o zaman orada olacağım" diyen Murphy, karakterin yaşlanmasını ve 50 yaşındaki Tommy Shelby'i izlemeyi isteyenler için hazır olduğunu söyledi.

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Murphy ayrıca Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filmindeki performansına dair yaklaşımını paylaştı. Oppenheimer karakterini canlandırmanın, senaryo ve kişisel özümsediği unsurların sentezinden oluştuğunu belirten Murphy, bu sürecin kendi Oppenheimer versiyonunu ortaya çıkardığını ifade etti.

Ayrıca, Murphy geçmişte kırmızı halı etkinliklerinde görünmeye karşı isteksiz olduğunu ancak artık bundan keyif almaya karar verdiğini söyledi. "Gerçekten, bundan keyif almamak için aptal olmak gerekir. Sadece devam edin" diyen Murphy, setteki sessizliği ve film setinde kontrolün elinde olmamasını da paylaştı.


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