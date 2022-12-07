Bozkırın ortasındaki Sivrihisar Kayalıkları

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 10:38
<p>Ankara'ya 120, Eskişehir'e ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan, Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar'daki kayalıklar, 3 kilometre boyunca uzanıyor.</p>

Ankara'ya 120, Eskişehir'e ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan, Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar'daki kayalıklar, 3 kilometre boyunca uzanıyor.

<p>Bozkırın ortasında yükselen sivri kayalıklara bahar ve yaz mevsimlerinde tırmanış sporuyla ilgilenenler tırmanabiliyor.</p>

Bozkırın ortasında yükselen sivri kayalıklara bahar ve yaz mevsimlerinde tırmanış sporuyla ilgilenenler tırmanabiliyor.

<p>Yamacında heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan 100 eserin yer aldığı açık hava heykel müzesine ev sahipliği yapan kayalıklar, kültürel faaliyetlere de imkan sunuyor.</p>

Yamacında heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan 100 eserin yer aldığı açık hava heykel müzesine ev sahipliği yapan kayalıklar, kültürel faaliyetlere de imkan sunuyor.

<p>Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de yerleşim yeri olan Sivrihisar, ziyaretçilerini bekliyor.</p>

Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de yerleşim yeri olan Sivrihisar, ziyaretçilerini bekliyor.

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Bozkır Sivrihisar eskişehir

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