Bozkırın ortasındaki Sivrihisar Kayalıkları
Ankara'ya 120, Eskişehir'e ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan, Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar'daki kayalıklar, 3 kilometre boyunca uzanıyor.
Bozkırın ortasında yükselen sivri kayalıklara bahar ve yaz mevsimlerinde tırmanış sporuyla ilgilenenler tırmanabiliyor.
Yamacında heykel sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan 100 eserin yer aldığı açık hava heykel müzesine ev sahipliği yapan kayalıklar, kültürel faaliyetlere de imkan sunuyor.
Hitit, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de yerleşim yeri olan Sivrihisar, ziyaretçilerini bekliyor.
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