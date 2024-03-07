Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 dizi listesini yayımladı. Peki, listenin birinci sırasında hangi dizi var? İşte, 26 Şubat – 3 Mart 2024 haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2024 Perşembe, 12:52
Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

10. Regular Show (1. Sezon)

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

9. House of Ninjas (1. Sezon)

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

8. Rick and Morty (7. Sezon)

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

7. Young Sheldon (1. Sezon)

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

6. Formula 1: Drive to Survive (6. Sezon)

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

5. Kübra (1. Sezon)

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

4. Fury

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

3. One Day

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

2. Kuvvetli Bir Alkış

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var

1. Avatar: The Last Airbender

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