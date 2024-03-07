Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri! Listede 2 yerli yapım var
Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 dizi listesini yayımladı. Peki, listenin birinci sırasında hangi dizi var? İşte, 26 Şubat – 3 Mart 2024 haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler…
10. Regular Show (1. Sezon)
9. House of Ninjas (1. Sezon)
8. Rick and Morty (7. Sezon)
7. Young Sheldon (1. Sezon)
6. Formula 1: Drive to Survive (6. Sezon)
5. Kübra (1. Sezon)
4. Fury
3. One Day
2. Kuvvetli Bir Alkış
1. Avatar: The Last Airbender
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