Tüm zamanların en zengini servetini nasıl kaybetti? Her şey iki dakika içinde oldu...
Milyoner, milyarder ve trilyoner gibi unvanların üzerinden atlayarak, dakikalar içinde katrilyoner oldu, fakat bu rüya çok kısa sürdü. İşte, ilginç bir çıkış ve ani bir inişin hikayesi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Delaware County'de yaşayan 56 yaşındaki Chris Reynolds, 2013 yılında bir Temmuz sabahı Paypal hesabını açtığında gözlerine inanamadı!
Hesabında tamı tamına 92 katrilyon dolar vardı ve bu haliyle 'Dünyanın en zengin insanı' ve daha da önemlisi 'tek dolar katrilyoneri' olmuştu...
Reynolds resmen, o dönem net serveti 67 milyar dolar olan telekom kralı Carlos Slim'den tahmini 'bir milyon kat' daha zengindi. CNN'e demecinde, o ana ilişkin olarak şunları söyledi:
"İlginç bir his. Birilerinin benimle dalga geçtiğini düşünmüştüm..."
Bu meblağ, o güne dek eBay'de ikinci el araç lastikleri satarak bir seferde en fazla 1000 doların biraz üzerinde para kazanmış biri için şüphesiz büyük bir şoktu.
Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, PayPal da hatasını çabucak fark ederek sorunu düzeltti ve neden olduğu 'rahatsızlık' için Reynolds'tan özür diledi.
PAYPAL'IN TEKLİFİ
Paypal konuya ilişkin açıklamasında, "Bu açıkça bir hatadır ve Bay Reynolds'un, bunu anlamasını umut ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Online ödeme servisi ayrıca, yaşanan aksaklıktan ötürü Reynolds'un seçeceği bir hayır kurumuna bir miktar para bağışlamayı teklif etti.
O PARA ONUN OLSA NE YAPARDI?
Reynolds, parayı elinde tutabilseydi ne yapacağını soran gazetecilere, "ülkemin tüm borçlarını öderdim" dedi.
Tabii, bununla da kalmadı, bir arzusu daha vardı...
İyi bir fiyat teklif edilirse, profesyonel ligde mücadele eden bir beyzbol takımı olan Philadelphia Phillies'i satın alacağını da sözlerine ekledi!
Ne yazık ki bütün bunlar sadece kısa süren bir hayalden ibaretti...
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