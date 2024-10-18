Tüm zamanların en zengini servetini nasıl kaybetti? Her şey iki dakika içinde oldu...

Bu meblağ, o güne dek eBay'de ikinci el araç lastikleri satarak bir seferde en fazla 1000 doların biraz üzerinde para kazanmış biri için şüphesiz büyük bir şoktu.

Ancak her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, PayPal da hatasını çabucak fark ederek sorunu düzeltti ve neden olduğu 'rahatsızlık' için Reynolds'tan özür diledi.