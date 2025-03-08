Buluşlarıyla geleceğe ışık tuttular... İşte bilim dünyasına yön veren kadınlar!

3. Ada Lovelace (1815-1852) – Dünyanın İlk Bilgisayar Programcısı



Bilgisayar biliminin temel taşlarını atan Ada Lovelace, analitik makine için ilk algoritmayı yazarak modern programlamanın öncüsü oldu. Günümüzde Lovelace, yazılım dünyasının ilham kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.