23 Nisan’da çocuklarla izlenecek en iyi filmler ve animasyonlar
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sonunda geldi! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, hem eğlenmek hem de ilham almak isteyen minikler için birbirinden güzel filmleri derledik. Hayal gücünü harekete geçiren, kahkahaya boğan ve kimi zaman duygulandıran bu yapımlar, 23 Nisan’ı evde ya da sinema tadında kutlamak isteyen aileler için harika birer seçenek. İşte çocuklara özel 15 film önerimiz!
1. Yukarı Bak (Up) – 2009
Evine binlerce balon bağlayarak gökyüzüne süzülen yaşlı Carl ve küçük izci Russell’ın macerası, dostluk ve hayal gücünün gücünü anlatan sımsıcak bir hikâye sunuyor.
2. Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.) – 2001
Çocukları korkutmakla görevli sevimli canavarlar Mike ve Sulley, küçük bir kızla tanışınca tüm düzenleri altüst olur. Kahkahaya ve dostluğa doyuran eğlenceli bir klasik!
3. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory) – 2005
Charlie’nin gizemli çikolata fabrikasında yaşadığı fantastik serüven, rengârenk dünyasıyla çocukların hayal gücünü canlandırıyor.
4. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia) – 2016
Cesur tavşan polis Judy ve kurnaz tilki Nick’in suç dolu bir gizemi çözmeye çalıştığı bu film, farklılıklara saygı ve iş birliği mesajı veriyor.
5. Harry Potter ve Felsefe Taşı – 2001
Küçük bir çocuğun büyücülük dünyasına adım atmasıyla başlayan bu macera, sihir ve arkadaşlıkla dolu unutulmaz bir başlangıç sunuyor.
6. Cesur (Brave) – 2012
Prenses Merida, kendi kaderini tayin etmek isterken büyük bir maceraya atılıyor. Aile bağları ve özgürlüğün önemini vurgulayan ilham verici bir yapım.
7. Luka (Luca) – 2021
Deniz canavarı Luka’nın karadaki ilk yaz tatilinde arkadaşlıkla tanışması ve kendini keşfetmesi, sıcacık bir hikâye olarak ekrana yansıyor.
8. Coco – 2017
Ailesinin yasaklarına rağmen müziğe olan tutkusunun peşinden giden Miguel’in Ölüler Diyarı’na yaptığı unutulmaz yolculuk, gelenekler ve aile bağları üzerine etkileyici bir film.
9. Ters Yüz (Inside Out) – 2015
Küçük Riley’nin zihnindeki neşe, üzüntü, öfke gibi duyguların hikâyesi, duygularımızı anlamanın önemini anlatan yaratıcı bir animasyon.
10. Enkanto: Sihirli Dünya (Encanto) – 2021
Sihirli bir ailede doğan ama hiçbir özel gücü olmayan Mirabel’in hikâyesi, kendini kabul etmenin ve sevginin önemini vurguluyor.
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