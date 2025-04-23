23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?
23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşku yaratmaya hazırlanırken, sağlık hizmeti almayı planlayan yurttaşların gözü eczanelerde. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken resmi tatil günü eczanelerin çalışma saatleri gündemde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kurum kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?
23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba
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