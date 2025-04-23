23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?

23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları tüm yurtta coşku yaratmaya hazırlanırken, sağlık hizmeti almayı planlayan yurttaşların gözü eczanelerde. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?

23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:24

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken resmi tatil günü eczanelerin çalışma saatleri gündemde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kurum kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı  mı?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

 


Etiketler: #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı #Nöbetçi eczane #eczane

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