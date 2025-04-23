Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:24

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:24

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken resmi tatil günü eczanelerin çalışma saatleri gündemde yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kurum kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? Bugün eczaneler kapalı mı?

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

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