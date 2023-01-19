Bursa'da görülen bulutlar hayrete düşürdü... İşte o görüntüler!
Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.
Bursa'da, mercek bulut olarak bilinen ve engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşan bulutlar sosyal medyada gündem oldu.
Birçok kişinin fotoğrafladığı görüntüler büyük ilgi topladı.
MERCEK BULUT NEDİR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulut şu şekilde tanımlanıyor...
"Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.
Orografik bir olayın sonucudur.
Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır.
Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır"
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