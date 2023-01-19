Bursa'da görülen bulutlar hayrete düşürdü... İşte o görüntüler!

19 Ocak 2023 Perşembe, 09:50
<p>Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.</p>

Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinden görülebilen ve yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti.

<p>Bursa'da, mercek bulut olarak bilinen ve engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşan bulutlar sosyal medyada gündem oldu. </p>

Bursa'da, mercek bulut olarak bilinen ve engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşan bulutlar sosyal medyada gündem oldu. 

<p>Birçok kişinin fotoğrafladığı görüntüler büyük ilgi topladı. </p>

Birçok kişinin fotoğrafladığı görüntüler büyük ilgi topladı. 

<h3>MERCEK BULUT NEDİR?</h3> <p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulut şu şekilde tanımlanıyor...</p>

MERCEK BULUT NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulut şu şekilde tanımlanıyor...

<p>"Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. </p>

"Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. 

<p>Orografik bir olayın sonucudur. </p>

Orografik bir olayın sonucudur. 

<p>Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. </p>

Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. 

<p>Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır"</p>

Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır"

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