Küre Dağları’nda sonbahar manzarası: Renk cümbüşü ile hayran bırakıyor

25 Ekim 2022 Salı, 07:00

Bartın ile Kastamonu sınırları içinde bulunan ve 2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları, sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaranın keyfini çıkarma fırsatı sunuyor. Barındırdığı kanyonlarla yurttaşlardan büyük ilgi gören Küre Dağları’nda, sonbaharın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

Kestane, kocayemiş, kızılçam, göknar, kayın gibi farklı türlerdeki ağaçlara ev sahipliği yapan Küre Dağları’nda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının farklı tonlarına bürünen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü güzelliğiyle mest ediyor. Hayran bırakan sonbahar manzarası, ‘dron’ ile havadan görüntülendi.

“MANZARAYI GÖRDÜKLERİNDE HAYRAN KALIYORLAR”

Bölgeyi ziyaret eden yurttaşların doğal güzellikler karşısında hayranlıklarını gizleyemediklerini söyleyen Küre Ersizlerdere Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, “Herkesin bu muhteşem renk cümbüşünün içerisinde bir hafta sonunu geçirmelerini isterim. Bölgemize birçok ziyaretçi geliyor. Bu bölgeye gelen vatandaşlar, manzarayı gördüklerinde hayran kalıyor. Buradaki huzuru başka yerde bulamadıklarını söylüyorlar” dedi.

“HERKESİN BURAYI GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM”

Küre Dağları’nı herkesin ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden Evsizler köyü muhtarı Nihat Kaya da, “Dört mevsimi bir günde yaşıyoruz. Yazımız, kışımız, sonbaharımız, ilkbaharımızı biz gün içinde yaşıyoruz. Sabah sis kışı andırıyor, sonra yağmur yağıyor, akşamüstü güneş açıyor, gece soğuk. Dört mevsimi aynı anda yaşayabileceğiniz bir bölge. Türkiye’nin her tarafından insanların Kastamonu’ya gelerek burayı görmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.



