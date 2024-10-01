Cesareti olanlar denesin: Dünyanın en acı 7 biberi
Acı biberler, mutfak kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olarak sofralarımıza lezzet katar. Fakat bazı biberler var ki, acılık seviyeleriyle yalnızca cesur olanların denemeye cesaret edebileceği türden! Bu biberlerin acılık seviyeleri Scoville Ölçeği ile ölçülür ve milyonlara ulaşan acılık dereceleri ile adeta damakları yakar. İşte dünyanın en acı 7 biberi...
1. Carolina Reaper
Scoville Acılık Birimi (SHU): 2.200.000 - 2.500.000
Carolina Reaper, dünyanın en acı biberi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alıyor. Güney Karolina’da yetiştirilen bu biber, meyvemsi bir tatla başlayan ama bir anda yakıcı bir ısıya dönüşen yoğun bir acılığa sahiptir.
2. Trinidad Moruga Scorpion
Scoville Acılık Birimi (SHU): 2.000.000
Trinidad Moruga Scorpion, isminden de anlaşılacağı gibi Trinidad ve Tobago’ya özgü bir biber. Şekerli bir başlangıcı olan bu biber, ardından gelen dayanılmaz acılığıyla bilinir. Şekli küçük bir akrebi andırdığı için bu ismi almıştır.
3. 7 Pot Douglah
Scoville Acılık Birimi (SHU): 1.853.936
7 Pot Douglah, koyu kahverengi rengiyle diğer biberlerden ayrılır. İnanılmaz derecede acı olmasıyla bilinir ve adeta "bir tencere dolusu yemeği" acı hale getirebilecek güçte olduğu söylenir.
4. Komodo Dragon Pepper
Scoville Acılık Birimi (SHU): 1.400.000 - 2.200.000
İngiltere’de yetiştirilen bu biber, adını dev Komodo ejderhasından alır. İlk başta o kadar acı gelmeyen bu biber, birkaç saniye içinde adeta alev topu gibi etkisini gösterir.
5. Naga Viper
Scoville Acılık Birimi (SHU): 1.382.118
İngiltere’de geliştirilen Naga Viper, üç farklı acı biber türünün çaprazlanmasıyla elde edilmiştir. Acılık seviyesiyle dünya çapında ünlü olan bu biber, damaklarda kalıcı bir iz bırakır.
6. Ghost Pepper (Bhut Jolokia)
Scoville Acılık Birimi (SHU): 1.041.427
Ghost Pepper, Hindistan’da yetişen ve bir zamanlar dünyanın en acı biberi olarak bilinen bir türdür. İnanılmaz derecede yoğun acılığıyla tanınır ve Hint mutfağında yaygın olarak kullanılır. Bir ısırık, gözyaşlarına boğulmanıza neden olabilir.
7. 7 Pot Barrackpore
Scoville Acılık Birimi (SHU): 1.300.000
Trinidad ve Tobago'dan gelen bir diğer acı biber olan 7 Pot Barrackpore, adını yedi farklı yemeği acı yapabilecek gücünden alır. Hızlı ve güçlü bir şekilde etkisini gösteren bu biber, diğer biberlerden farklı olarak daha uzun süreli bir yanma hissi bırakır.
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