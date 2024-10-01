Cesareti olanlar denesin: Dünyanın en acı 7 biberi

7. 7 Pot Barrackpore

Scoville Acılık Birimi (SHU): 1.300.000

Trinidad ve Tobago'dan gelen bir diğer acı biber olan 7 Pot Barrackpore, adını yedi farklı yemeği acı yapabilecek gücünden alır. Hızlı ve güçlü bir şekilde etkisini gösteren bu biber, diğer biberlerden farklı olarak daha uzun süreli bir yanma hissi bırakır.