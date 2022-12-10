Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle donmaya başladı
Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün kenar kısımları dondu.
Gölün donmayan bölümlerinde ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.
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