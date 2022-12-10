Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle donmaya başladı

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:07
<p>Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.</p>

Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

<p>Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.</p>

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bölgenin sıcaklığın en düşük seyreden illerinden olan Kars'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

<p>Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün kenar kısımları dondu.</p>

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle Kars-Ardahan sınırı arasında yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Çıldır Gölü'nün kenar kısımları dondu.

<p>Gölün donmayan bölümlerinde ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.</p>

Gölün donmayan bölümlerinde ördek ve sakarmeke kuşları yiyecek aradı.

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