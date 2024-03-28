'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip şiddet gördüğünü açıkladı
'Çocuklar Duymasın' dizisinde Ayşecan Tatari'nin hayat verdiği 'Duygu' karakterinin yetişkin halini canlandıran Hayal Garip sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ekranlardan uzak kalan Garip geçtiğimiz yıl Serkan K. ile birliktelik yaşamaya başladı. Ünlü oyuncu Garip, Serkan K.'den şiddet gördüğünü ve dava açtığını açıkladı.
Bugün duruşması olduğunu belirten Garip, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı.
"ŞİDDET HEMEN GELMİYOR"
Şiddet hemen gelmiyor. Önce güven veriyor, şefkat gösteriyor, herkes gitse, ben buradayım diyor, tüm eksikleri görüyor, boşlukları dolduruyor. Yerini sağlamladığında başlıyor şiddet. İyisini gördüğünüz kötünün içindeki o iyiliğe tekrar kavuşacağınız umudu da, manipülasyonlar ile geliyor. Gidemiyorsun, kalamıyorsun!
"DAYAK, DAYAK, DAHA ÇOK DAYAK..."
Asla kurtulmayı başaramadığın kısır bir döngü! Uzaklaşmayı denedikçe daha fazla artan baskı, manipülasyon, fiziksel şiddet beni bu ilişkiye hapsetti. Hakaret, iftira, dayak, dayak, daha çok dayak... Aylar süren bu döngüden çıkmayı güç bela başardım. Sonunda kurtuldum... Ama çocuklarım ve benim payıma kalan travmalar bazen bizi yorgun düşürüyor...
İlk önce kızlarıma hem özür, hem hayat borçluyum... Bana bu süreçte desteğini sorgusuz kuzenlerim, eniştem, ablam, kızlarımın babası Murat, gelinim ve erkek kardeşim sizi çok seviyorum. Ve isimlerini buraya sığdıramayacağım dostlarım ve Zekeriyaköy Jandarma Komutanlığı'nda görevli komutamın ve asker kardeşlerim teşekkür ederim."
Garip sözlerini "28.03.2024 Perşembe günü, sabah saat 10:00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek davam öncesinde, başta adalet için ve belki de daha önemlisi başka mağdurlar olmaması için, mücadelemi sizlerle paylaşmayı uygun gördüm. Biraz da kendimi yalnız hissetmemek için ve başka kadınların da kendilerini yalnız hissetmemeleri için..." diyerek tamamladı.
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