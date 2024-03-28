'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Garip şiddet gördüğünü açıkladı

Bugün duruşması olduğunu belirten Garip, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sene Serkan K. ile birçoğunuzun da şahit olduğu bir birliktelik yaşadım. Sizlerin şahit olduğu üç kız çocuğuyla mutlu bir fotoğraf verdiğimizdi… Fakat gerçek olan, benim bu ilişki içerisinde, duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldığımdı.