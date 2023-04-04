'Şahsiyet', 'Çocuklar Duymasın', 'Beni Affet'... Oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi

'Şahsiyet', 'Çocuklar Duymasın', 'Beni Affet' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:56
'Şahsiyet', 'Çocuklar Duymasın', 'Beni Affet'... Oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, oyuncu Sarı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım,oyuncu Recep Sarı az önce vefat etmiş…Başımız sağ olsun arkadaşlar.Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı. 

RECEP SARI KİMDİR

20 Kasım 1963'te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986'da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na 'Stajyer Sanatçı' olarak atanan Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.

2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça’da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.


Recep Sarı şahsiyet Çocuklar Duymasın

İlgili Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kaza davasını kazandı

Dünyaca ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kaza davasını kazandı
Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın Türk sanatçıları eleştirdi: 'Bizimkiler de utanmadan kaçtı!'

Ünlü oyuncu Michele Morrone Hatay'a gitti, Demet Akalın Türk sanatçıları eleştirdi: 'Bizimkiler de utanmadan kaçtı!'
Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill, Antalya'da çekilen filmden ilk kareyi paylaştı

Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill, Antalya'da çekilen filmden ilk kareyi paylaştı

En Çok Okunan Haberler