'Şahsiyet', 'Çocuklar Duymasın', 'Beni Affet'... Oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi
'Şahsiyet', 'Çocuklar Duymasın', 'Beni Affet' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Recep Sarı yaşamını yitirdi.
Birçok yapımda yer alan başarılı oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayata veda etti.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, oyuncu Sarı'nın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Algöz, "Sevgili sınıf arkadaşım,oyuncu Recep Sarı az önce vefat etmiş…Başımız sağ olsun arkadaşlar.Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.
RECEP SARI KİMDİR
20 Kasım 1963'te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986'da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na 'Stajyer Sanatçı' olarak atanan Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.
2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça’da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.
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