Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

Prime Video’dan Apple TV+’a Hulu’dan Paramount+’a… Dijital platformlarda izleyicilerle buluşan 10 dizi için iptal kararı verildi. İşte detaylar...

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2024 Pazartesi, 19:04
Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

HALO: Paramount+’ta yayınlanan 'Halo' için ikinci sezonun ardından iptal kararı çıktı. Dizinin üçüncü sezonu için yeni bir yayıncı aranacak.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

THE BİG DOOR PRİZE: Apple TV+ da ikinci sezonu birkaç hafta önce tamamlanan 'The Big Door Prize'a üçüncü sezon onayı vermedi.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

LİFE & BETH: Hulu, Amy Schumer'ın başrolünde yer aldığı Life & Beth dizisini ikinci sezonun ardından iptal etti.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

CLONE HİGH: MAX'in yayınladığı animasyon bilim kurgu sitcomu Clone High da ikinci sezonun ardından iptal olanlardan.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

OUTER RANGE: Prime Video, ikinci sezonun ardından 'Outer Range' dizisini iptal etti.

AMERİCAN RUST: Amazon'a bağlı Freevee'de yayınlanan 'American Rust' da ikinci sezonun ardından iptal edildi. Showtime'ın iptal kararının ardından Freevee diziyi kurtararak yeni sezonu yayımlamıştı.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

REGİNALD THE VAMPİRE: Syfy, ikinci sezonunu yakın zaman önce tamamlayan 'Reginald the Vampire'ı iptal etti.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

RAİN DOGS: BBC One/HBO ortak yapımı 'Rain Dogs', ilk sezonun ardından iptal oldu.

BAD EDUCATİON: BBC Three komedisi 'Bad Education'ın ise altıncı sezonu gelmeyecek.

Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı

BUMP: Avustralya'da Stan'in yayınladığı aile komedi-draması 'Bump'ın beşinci sezonu aynı zamanda son sezonu olacak.

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