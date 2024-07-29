Dijital platformlardaki 10 dizi için iptal kararı
Prime Video’dan Apple TV+’a Hulu’dan Paramount+’a… Dijital platformlarda izleyicilerle buluşan 10 dizi için iptal kararı verildi. İşte detaylar...
HALO: Paramount+’ta yayınlanan 'Halo' için ikinci sezonun ardından iptal kararı çıktı. Dizinin üçüncü sezonu için yeni bir yayıncı aranacak.
THE BİG DOOR PRİZE: Apple TV+ da ikinci sezonu birkaç hafta önce tamamlanan 'The Big Door Prize'a üçüncü sezon onayı vermedi.
LİFE & BETH: Hulu, Amy Schumer'ın başrolünde yer aldığı Life & Beth dizisini ikinci sezonun ardından iptal etti.
CLONE HİGH: MAX'in yayınladığı animasyon bilim kurgu sitcomu Clone High da ikinci sezonun ardından iptal olanlardan.
OUTER RANGE: Prime Video, ikinci sezonun ardından 'Outer Range' dizisini iptal etti.
AMERİCAN RUST: Amazon'a bağlı Freevee'de yayınlanan 'American Rust' da ikinci sezonun ardından iptal edildi. Showtime'ın iptal kararının ardından Freevee diziyi kurtararak yeni sezonu yayımlamıştı.
REGİNALD THE VAMPİRE: Syfy, ikinci sezonunu yakın zaman önce tamamlayan 'Reginald the Vampire'ı iptal etti.
RAİN DOGS: BBC One/HBO ortak yapımı 'Rain Dogs', ilk sezonun ardından iptal oldu.
BAD EDUCATİON: BBC Three komedisi 'Bad Education'ın ise altıncı sezonu gelmeyecek.
BUMP: Avustralya'da Stan'in yayınladığı aile komedi-draması 'Bump'ın beşinci sezonu aynı zamanda son sezonu olacak.
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