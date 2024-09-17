Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Dizilerin yeni sezonu başladı. Son dizilerin bölüm başı maliyeti 12-18 milyon lira arasında değişiyor. Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 20:57
Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

TV'ler yeni sezona 35 diziyle başladı. Yurtdışına da satılan diziler, yapımcısını kâra geçiriyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında dizi maliyetleri ile oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler de yer alıyor.

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

10Haber'den Müge Dağıstanlı haberinde bu sorunun yanıtını verdi. Buna göre, dizilerin bölüm maliyeti 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında.

Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak?

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Halit Ergenç: 2 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Özcan Deniz: 1 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Özgü Namal: 1 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Hazar Ergüçlü 1 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Demet Özdemir: 1 milyon TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL

Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

BEREN SAAT'E REKOR ÜCRET!

Dağıstanlı'nın haberine göre, Beren Saat dijital platformdaki yapımlarda rol alan oyuncular arasında bir rekora imza attı…

Başrolünde olduğu 4 ya da 6 bölüm olması düşünülen bir dizi için 15 milyon TL peşin aldı.

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