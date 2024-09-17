Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim

10Haber'den Müge Dağıstanlı haberinde bu sorunun yanıtını verdi. Buna göre, dizilerin bölüm maliyeti 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında.

Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak?