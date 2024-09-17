Diziler başladı, oyuncu ücretleri uçtu: En çok kazanan 12 isim
Dizilerin yeni sezonu başladı. Son dizilerin bölüm başı maliyeti 12-18 milyon lira arasında değişiyor. Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak?
TV'ler yeni sezona 35 diziyle başladı. Yurtdışına da satılan diziler, yapımcısını kâra geçiriyor. İzleyicilerin merak ettiği konular arasında dizi maliyetleri ile oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler de yer alıyor.
10Haber'den Müge Dağıstanlı haberinde bu sorunun yanıtını verdi. Buna göre, dizilerin bölüm maliyeti 12,5 ile 18 milyon lira arasında değişiyor. Senarist ücretleri haftalık 300 ile 650 bin TL arasında.
Peki bu sezon hangi oyuncu bölüm başına kaç lira alacak?
Halit Ergenç: 2 milyon TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 1 milyon 750 bin TL
Serenay Sarıkaya: 1 milyon 500 bin TL
Çağatay Ulusoy: 1 milyon 750 bin TL
Aras Bulut İynemli: 1 milyon 500 bin TL
Afra Saraçoğlu: 1 milyon TL
Mert Ramazan Demir: 1 milyon TL
Özcan Deniz: 1 milyon TL
Özgü Namal: 1 milyon TL
Hazar Ergüçlü 1 milyon TL
Demet Özdemir: 1 milyon TL
Demet Evgar: 1 milyon 250 bin TL
BEREN SAAT'E REKOR ÜCRET!
Dağıstanlı'nın haberine göre, Beren Saat dijital platformdaki yapımlarda rol alan oyuncular arasında bir rekora imza attı…
Başrolünde olduğu 4 ya da 6 bölüm olması düşünülen bir dizi için 15 milyon TL peşin aldı.
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