Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki
Oturma odanızdaki yalnız köşeyi taze, oksijen üreten bir bitkiyle süslemeyi mi düşünüyorsunuz? İç mekan bitkileri, mekanınıza daha fazla yaşam, renk ve güzellik katmak için harika bir yoldur. Ancak sunulan çok sayıda seçenek nedeniyle, hangi türü seçeceğiniz konusunda kararsız kalabilirsiniz. İşte, bakım kolaylığı ve estetik özelliklerine göre en iyi ve en yaygın 5 iç mekan bitkisi...
DEVE TABANI
Deve Tabanı, yetiştirilmesi en kolay ev bitkileri arasında yer almakla ünlüdür. Son derece az bakım gerektiren Deve Tabanı uzun süre boyunca gözetimsiz kalabilir. Bu bitkiler havadaki zararlı toksinleri uzaklaştırır.
AVİZE ÇİÇEĞİ
Avize Çiçeği yavaş büyür, kuraklığa dayanıklıdır ve hem doğrudan hem de dolaylı güneş ışığında gelişme kabiliyetiyle haşerelere karşı dirençlidir.
İNGİLİZ SARMAŞIK BİTKİSİ
Kendi saksısında yetiştirilebilen çok yönlü bir ev bitkisi olan İngiliz Sarmaşığı, tozu sindirmeleri ve havadaki küf miktarını azaltmalarının yanı sıra havadaki diğer birçok toksini uzaklaştırmalarıyla bilinir.
HAVA BİTKİSİ
Adından da anlaşılacağı gibi, hava bitkileri hiç toprağa ihtiyaç duymaz. hava bitkilerinin boyutları, yaprak şekilleri, köklerinin olmaması ve yapraklarındaki havadan su ve besin alan küçük pullarla kolayca tanınabilİr. Hava bitkileri az bakım gerektirir, susuz 10 güne kadar yaşayabilir ve çoğu bitkinin aksine, bir hava bitkisi yalnızca ömrünün sonuna geldiğini gösterdiğinde çiçek açar.
ZAMIOCULCAS
Zamioculcas en dayanıklı, az bakım gerektiren iç mekan bitkilerinden biri olarak bilinir. Bu ev bitkisi çeşitli aydınlatma koşullarında iyi performans gösterir, kuraklığa dayanıklı yapısı nedeniyle sadece üç ila dört haftada bir sulanması gerekir.
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