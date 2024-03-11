Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2024 Pazartesi, 23:41
Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

Oturma odanızdaki yalnız köşeyi taze, oksijen üreten bir bitkiyle süslemeyi mi düşünüyorsunuz? İç mekan bitkileri, mekanınıza daha fazla yaşam, renk ve güzellik katmak için harika bir yoldur. Ancak sunulan çok sayıda seçenek nedeniyle, hangi türü seçeceğiniz konusunda kararsız kalabilirsiniz. İşte, bakım kolaylığı ve estetik özelliklerine göre en iyi ve en yaygın 5 iç mekan bitkisi...

Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

DEVE TABANI

Deve Tabanı, yetiştirilmesi en kolay ev bitkileri arasında yer almakla ünlüdür. Son derece az bakım gerektiren Deve Tabanı uzun süre boyunca gözetimsiz kalabilir. Bu bitkiler havadaki zararlı toksinleri uzaklaştırır.

Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

AVİZE ÇİÇEĞİ

Avize Çiçeği yavaş büyür, kuraklığa dayanıklıdır ve hem doğrudan hem de dolaylı güneş ışığında gelişme kabiliyetiyle haşerelere karşı dirençlidir.

Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

İNGİLİZ SARMAŞIK BİTKİSİ

Kendi saksısında yetiştirilebilen çok yönlü bir ev bitkisi olan İngiliz Sarmaşığı, tozu sindirmeleri ve havadaki küf miktarını azaltmalarının yanı sıra havadaki diğer birçok toksini uzaklaştırmalarıyla bilinir.

Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

HAVA BİTKİSİ

Adından da anlaşılacağı gibi, hava bitkileri hiç toprağa ihtiyaç duymaz. hava bitkilerinin boyutları, yaprak şekilleri, köklerinin olmaması ve yapraklarındaki havadan su ve besin alan küçük pullarla kolayca tanınabilİr.  Hava bitkileri az bakım gerektirir, susuz 10 güne kadar yaşayabilir ve çoğu bitkinin aksine, bir hava bitkisi yalnızca ömrünün sonuna geldiğini gösterdiğinde çiçek açar.

Doğayı evinize getirin: Rahat bakımıyla tanınan 5 bitki

ZAMIOCULCAS

Zamioculcas en dayanıklı, az bakım gerektiren iç mekan bitkilerinden biri olarak bilinir. Bu ev bitkisi çeşitli aydınlatma koşullarında iyi performans gösterir, kuraklığa dayanıklı yapısı nedeniyle sadece üç ila dört haftada bir sulanması gerekir.

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