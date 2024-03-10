Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak. Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı. Türkiye'nin en meşhur ekspresi olan Doğu Ekspresine rakip olması bekleniyor.

AA
10 Mart 2024 Pazar, 13:01
Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı.

Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Treniyle Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.

Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

Talebe göre sefer sayılarının artırılması öngörülen turlar için seyahat acenteleri de farklı paketlerde seyahat seçenekleri sunacak.

Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.

Doğu Ekspresine yeni alternatif: Karaelmas Ekspresi

Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, tuz mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş, ziyaret edilen ilk duraklar oldu.

Karaelmas Ekspresi yolcularına, klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu.

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