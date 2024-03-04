iPhone için ilk alternatif App Store'lardan biri belli oldu

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:34

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:34

MacPaw, Setapp’ın Nisan ayından itibaren AB’de iPhone kullanıcıları için alternatif uygulama mağazası olarak hizmet vereceğini duyurdu. Şimdiden denemek isteyenler için beta programı açık, platformla ilgilenen geliştiriciler bu sayfadan başvuruda bulunabiliyor.

SETAPP, iPHONE UYGULAMA MAĞAZASI OLACAK

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre alternatif uygulama mağazaları, Apple’ın Dijital Pazarlar Yasasına uyum sağlamak amacıyla iOS 17.4 güncellemesiyle AB'de uyguladığı çeşitli değişiklikler arasında yer alıyor. Mac için Setapp, abonelik tabanlı bir hizmet; kullanıcılara aylık 9,99 dolar karşılığında düzinelerce popüler uygulamadan oluşan seçilmiş bir koleksiyon sunuyor. Setapp, iOS 17.4 güncellemesinin yayınlamasıyla birlikte AB’deki iPhone kullanıcıları için iOS App Store’a alternatiflerden biri olacak.

MacPaw, Epic Games ile birlikte AB'de iPhone için alternatif uygulama pazarı sunma planını açıklayan ilk şirketlerden biri. Mac'teki Setapp aboneleri, QR kod sistemiyle iOS uygulamalarına erişebilecek. Beta sürümde üretkenlik ve iş araçları, yaratıcı ve tasarım yazılımı, yaşam tarzı ve üretkenlik, yardımcı uygulamalar, özelleştirilen profesyonel araçlar dahil olmak üzere özenle seçilmiş uygulama kategorilerine erişilebilecek.

Apple’ın iOS 17.4 güncellemesini 6 Mart’ta veya öncesinde sunması bekleniyor. App Store’a gelecek değişiklikler AB’deki kullanıcıları ilgilendiriyor. Türkiye dahil birçok ülke açısından çok önemli bir güncelleme değil.