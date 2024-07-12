Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Doğum sonrası süreçte hormonlardaki hızlı düşüş annede kimyasal değişikliklere neden olur. Bu kimyasal değişikliklere ek olarak bebek sahibi olmak ile ilişkili soysal ve psikolojik değişiklikler anneyi olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu belirtileri kişi uzun süre yaşadığını düşünüyorsa psikolog veya psikiyatrist tarafından uzman desteği almaya çalışmalıdır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2024 Cuma, 12:40
Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

Annelik duygusu şüphesiz kadınlar için tarif edilemeyen bir duygu olsa da, yeni anneler bazı psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. 

Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

Yeni doğum yapan annelerin sırasıyla annelik hüznü, doğum sonrası depresyon ve doğum sonrası psikoz gibi duygusal, psikolojik süreçlerden geçebildiklerini vurgulayan Kliniği’nden Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, annelere seslendi.

Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

“Annelik hüznü; doğumdan sonra ortalama 3-4 gün içinde ortaya çıkar, ortalama 10-15 gün içinde kendiliğinden geçer. Belirtileri çoğu zaman sık ağlama, huzursuzluk, dikkati toplayamama, uykusuzluk, keder, sinirlilik hali şeklinde olabilir. Bu duygular çoğu annede olur ve geçicidir. 

Bu nedenle annelik hüznü yaşayan anneler paniğe kapılmadan sakin kalmaya çalışarak bu durumun geçeceğini kendilerine telkin etmelidir. Yetersizlikle ilgili olumsuz düşüncelere aldırış etmemeye dikkat etmelidirler.”

Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

Doğum sonrası depresyonun doğumdan bir ay sonra kendisini gösterebileceğini dile getiren Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Her annede yaşanmamakla birlikte doğum sonrası depresyonun bazı belirtileri annelerde bebeklerini sevemedikleri düşüncesi, bebek bakımı ile ilgili yoğun endişeler, yetersizlik kaygıları, bebeğe zarar vermeye yönelik obsesif düşünceler, iştahsızlık, uykusuzluk, anksiyete, bebekle ilgilenememe şeklinde sıralanabilir. Doğum sonrası süreçte hormonlardaki hızlı düşüş annede kimyasal değişikliklere neden olur. Bu kimyasal değişikliklere ek olarak bebek sahibi olmak ile ilişkili soysal ve psikolojik değişiklikler anneyi olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bu belirtileri kişi uzun süre yaşadığını düşünüyorsa psikolog veya psikiyatrist tarafından uzman desteği almaya çalışmalıdır” diye konuştu.

Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

DUYGU DEĞİŞİMİ İLE MÜCADELE ETMENİN ŞİFRELERİ

Jill Churchill’in “Mükemmel bir anne olmak imkânsızdır, ancak iyi bir anne olmanın milyonlarca yolu vardır” sözünü hatırlatan Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, doğum sonrası duygu değişimiyle baş etmek için 11 öneride bulundu:

- Bazı günler iyi bazı günler kötü olabileceğinizin farkında olun.

- Yakınlarınızdan yardım isteyin ve diğerlerine size nasıl yardımcı olabileceklerini iletin.

- Kendiniz ve bebeğiniz için beklentilerinizde gerçekçi olun.

- Kendinizi izole etmeyin, aile ve arkadaşlarınızla iletişimde olun.

- Eşinizle birbirinize az ama öz vakit ayırmaya çalışın.

- Eskiden size iyi gelen şeyleri zamanınızı planlayarak yeniden uygulamaya çalışın.

Doğum sonrası depresyonunu önleyen 11 öneri

- Bebeğiniz uyuduğunda siz de uyuyun ve dinlenmeye çalışın.

- Muhakkak beslenmenize dikkat edin.

- Kafeinden ve alkolden uzak durun.

- Dışarıya çıkıp yürüyüşler yapın, hava alın ve egzersizler yapın.

- Geçmişte ya da gelecekte olmayın; ‘şimdi ve burada’ olun. Yani o an neler yapıyorsanız, sadece ona odaklanın.

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