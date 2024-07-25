Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

DEXTER

Dizi, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan ve seri katilleri gizlice öldüren bir seri katil olan Dexter Morgan'ın hikayesini anlatıyor. Dexter, çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olaydan dolayı öldürme dürtüsüne sahip olmuştur ancak bu dürtüsünü 'kod' adını verdiği bir dizi kuralla yönlendirir. O yalnızca suçlu olduğu kanıtlanmış kişileri öldürmektedir.