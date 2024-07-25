Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı ve bu listede yer alan yapımlar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Her biri benzersiz hikayeleri, üstün oyunculukları ve etkileyici prodüksiyonlarıyla dikkat çeken bu diziler, izlerken nutkunuzu tutacak. İşte, mutlaka izlemeniz gereken o unutulmaz 10 dizi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2024 Perşembe, 16:17
Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

Dünyanın en iyi 10 dizisi, izleyicilerle buluştu ve bu yapımlar adeta birer başyapıt. Eşsiz senaryoları ve müthiş performanslarıyla dikkat çeken bu diziler, her anıyla sizi ekran başına kilitleyecek. İşte, izlerken nutkunuzu tutacak, mutlaka izlemeniz gereken 10 dizi.

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

FLEABAG

Fleabag, Londra'da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30'lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor.  

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

DEXTER

Dizi, Miami Metro Polis Departmanı'nda kan sıçrama analisti olarak çalışan ve seri katilleri gizlice öldüren bir seri katil olan Dexter Morgan'ın hikayesini anlatıyor. Dexter, çocukluğunda yaşadığı travmatik bir olaydan dolayı öldürme dürtüsüne sahip olmuştur ancak bu dürtüsünü 'kod' adını verdiği bir dizi kuralla yönlendirir. O yalnızca suçlu olduğu kanıtlanmış kişileri öldürmektedir. 

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

MAD MEN

1960’lar, reklamcılığın altın çağı. Merkezinde New York’un dahi ve rekabetçi çocukları. Başroldeyse değişen zamana ayak uydurmaya çalışan reklam gurusu Don Draper.  

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

SIX FEET UNDER

Cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarının, tüm aile fertlerinin birbirlerini yeniden tanıyışlarının, hayata atılan farklı bakışların, yüzeysel ilişkilerin yavaş yavaş derinleştiği bir kara mizah hikayesi.

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

SUCCESSION

New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor.  

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

BETTER CALL SAUL

Ufak çaplı avukat Jimmy McGill’in ahlak yoksunu bir hukuk adamı Saul Goodman’a dönüşmesini izliyoruz.   

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

THE SOPRANOS

New Jersey'de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano'nun meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesi üzerine kurulmuştur. Dizi aynı zamanda Soprano ailesinin bireyleri ve Tony'nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunar.

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

GAME OF THRONES

Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar, birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar... Hepsi tek bir hedef için: taht kavgası...

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

THE WIRE

Özel bir programın uygulandığı bir hapishanede yaşananları konu edinen ve mafya kavramının üç-beş silahlı adamdan çok daha başka anlamlara da geldiğini cesurca anlatan başarılı dizidir. 

Dünyanın en iyi 10 dizisi açıklandı: İzlerken nutkunuz tutulacak!

BREAKING BAD

Kanserden öleceğini öğrenen bir kimya öğretmeni, ailesinin geleceğini garanti altına almak için metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya verir.   

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