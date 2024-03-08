Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

VAN OTLU PEYNİR

Taze baharatlarla lezzetlenen Van otlu peyniri, genelde koyun sütünden yapılır. Dağlarda ve yaylalarda toplanan; kekik, sirmo, mende, helis gibi faydalı bitkilerle hazırlanır. Tuzlandıktan sonra deri tulum, çömlek ve bidonlarda belirli kıvama getirilir. Daha sonra toprak altına koyularak, en az üç - beş ya da bir yıl süre bekletilir.