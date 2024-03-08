Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı
Ülkemizin dört bir yanında farklı peynir çeşitleri üretilir. Her biri, kendine özgü tat ve dokusu ile dünyaya yayılmayı başarmıştır. İşte Anadolu'dan dünyaya yayılmış Türk peynirleri...
KARS GRAVYERİ
Türkiye'nin doğusunda yer alan Kars ilinde üretilen ve özel bir peynirdir. Bu peynir, özellikle sert bir yapıya ve bölgeye has bir aroması bulunmaktadır.
EGE MİHALİÇ PEYNİRİ
Sadece Balıkesir yöresmize ait olan Mihaliç Peyniri, oldukça tuzludur. Az tuzlu seçeneği de bulunmaktadır. Ayrıca Mihaliç peynirinin, 250 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir.
MANYAS LORU
Genellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan Manyas Loru, günümüzde birçok yemeğin içinde ve hamur işlerinde de kullanılıyor.
DİVLE OBRUK PEYNİRİ
Divle obruk peyniri'nde kullanılan sütler sadece Divle ve çevre köylerin meralarında otlatılan koyun ve keçilerden elde edilir.
VAN OTLU PEYNİR
Taze baharatlarla lezzetlenen Van otlu peyniri, genelde koyun sütünden yapılır. Dağlarda ve yaylalarda toplanan; kekik, sirmo, mende, helis gibi faydalı bitkilerle hazırlanır. Tuzlandıktan sonra deri tulum, çömlek ve bidonlarda belirli kıvama getirilir. Daha sonra toprak altına koyularak, en az üç - beş ya da bir yıl süre bekletilir.
KÜFLÜ ARDAHAN PEYNİRİ
Çeçil peyniri yağı alınmış sütten üretilmektedir. Ülkemizde sıklıkla tüketilen peynir çeşitlerinden birisidir. Hafif küflendirilerek tüketilen çeçil peynir ürünleri insan vücudunda penisilin görevi gördüğü ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.
KOLOT PEYNİRİ
Özellikle mıhlamanın vazgeçilmeyen peynirleri arasındadır kolot peyniri. Genellikle koyun veya keçi sütünden yapılır ve Karadeniz'in yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilir.
ERZURUM ÇİVİL PEYNİRİ
Yağı alınmış taze sütün özenle işlenmesiyle ortaya çıkan bu eşsiz peynirdir. Tel tel yapıdaki bu peynir, tuzlu ve hafif ekşi bir tada sahip.
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