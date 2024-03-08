Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

Ülkemizin dört bir yanında farklı peynir çeşitleri üretilir. Her biri, kendine özgü tat ve dokusu ile dünyaya yayılmayı başarmıştır. İşte Anadolu'dan dünyaya yayılmış Türk peynirleri...

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2024 Cuma, 16:57
Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

KARS GRAVYERİ

Türkiye'nin doğusunda yer alan Kars ilinde üretilen ve özel bir peynirdir. Bu peynir, özellikle sert bir yapıya ve bölgeye has bir aroması bulunmaktadır. 

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

EGE MİHALİÇ PEYNİRİ

Sadece Balıkesir yöresmize ait olan Mihaliç Peyniri, oldukça tuzludur. Az tuzlu seçeneği de bulunmaktadır. Ayrıca Mihaliç peynirinin, 250 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir.

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

MANYAS LORU

Genellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olan Manyas Loru, günümüzde birçok yemeğin içinde ve hamur işlerinde de kullanılıyor.

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

DİVLE OBRUK PEYNİRİ

Divle obruk peyniri'nde kullanılan sütler sadece Divle ve çevre köylerin meralarında otlatılan koyun ve keçilerden elde edilir.

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

VAN OTLU PEYNİR

Taze baharatlarla lezzetlenen Van otlu peyniri, genelde koyun sütünden yapılır. Dağlarda ve yaylalarda toplanan; kekik, sirmo, mende, helis gibi faydalı bitkilerle hazırlanır. Tuzlandıktan sonra deri tulum, çömlek ve bidonlarda belirli kıvama getirilir. Daha sonra toprak altına koyularak, en az üç - beş ya da bir yıl süre bekletilir.

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

KÜFLÜ ARDAHAN PEYNİRİ

Çeçil peyniri yağı alınmış sütten üretilmektedir. Ülkemizde sıklıkla tüketilen peynir çeşitlerinden birisidir. Hafif küflendirilerek tüketilen çeçil peynir ürünleri insan vücudunda penisilin görevi gördüğü ve birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı bilinmektedir.

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

KOLOT PEYNİRİ

Özellikle mıhlamanın vazgeçilmeyen peynirleri arasındadır kolot peyniri. Genellikle koyun veya keçi sütünden yapılır ve Karadeniz'in yaylalarında geleneksel yöntemlerle üretilir.

Dünyada adını duyuran Türk peynirleri! Lezzetleri sınırları aştı

ERZURUM ÇİVİL PEYNİRİ

Yağı alınmış taze sütün özenle işlenmesiyle ortaya çıkan bu eşsiz peynirdir. Tel tel yapıdaki bu peynir, tuzlu ve hafif ekşi bir tada sahip.

türk peynirleri peynir peynir çeşitleri

En Çok Okunan Haberler