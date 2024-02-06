Beyaz peynirin Yunan uyarlaması: Feta Saganaki

Feta Saganaki, Yunan mutfağının gizli bir lezzeti ve peynir tutkunlarının vazgeçilmezi. Bu yazıda, Feta Saganakinin nasıl yapıldığını ve bu eşsiz Yunan lezzetinin tadını çıkarmak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:40
Beyaz peynirin Yunan uyarlaması: Feta Saganaki
Abone Ol google-news

Yunan mutfağının büyüleyici dünyası, peynirlerin ve deniz ürünlerinin bir araya geldiği lezzetlerle doludur. Feta Saganaki, bu muhteşem mutfağın en özel sürprizlerinden biridir. Feta peyniri, domates, biber ve baharatlarla harmanlanarak yapılan bu nefis yemeğin tadı dilinizi şımartacak...

FETA SAGANAKİ TARİFİ

Malzemeler

  • 4 dilim kızartmalık peynir
  • 1 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı galeta unu
  • 1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

Servisi için

  • Cherry domates
  • Yeşil zeytin
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı bal
  • 2 diş sarımsak
  • Kekik
  • Dilim limon

Yapılış

  1. Seçtiğiniz sert peyniri kare şeklinde dilimleyin.
  2. Yumurtayı bir kapta çok az miktarda tuz ilavesiyle çırpın.
  3. Galeta ununu düz bir tabağa alın. İlk olarak yumurtaya buladığınız kızartmalık peynirleri arkalı önlü ters çevirip galeta ununa bulayın.
  4. Ayçiçek yağınıbir tavada kızdırıp peynir dilimlerini renk alana kızartın. Fazla yağını bırakması için kağıt havlu üzerine alıp dinlendirin.
  5. Servisi için; domates ve zeytinleri rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı ve kekik ile harmanlayın.
  6. Servis tabağına aldığınız kızarmış peynirleri; domatesli zeytin salatası, bal ve limon dilimleriyle birlikte servis edin.

Feta saganaki haberleri tarif haberleri Yunan muftağı haberleri

İlgili Haberler

Karadeniz mutfağının lezzeti: Nokul tarifi

Karadeniz mutfağının lezzeti: Nokul tarifi
Tatlı krizlerine anında çözüm: Pratik ve lezzetli sufle tarifi!

Tatlı krizlerine anında çözüm: Pratik ve lezzetli sufle tarifi!
Uzak Doğu'dan eşşiz bir lezzet: Japon Usulü Cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi...

Uzak Doğu'dan eşşiz bir lezzet: Japon Usulü Cheesecake nasıl yapılır? İşte tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon