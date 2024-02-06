Beyaz peynirin Yunan uyarlaması: Feta Saganaki

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:40

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:40

Yunan mutfağının büyüleyici dünyası, peynirlerin ve deniz ürünlerinin bir araya geldiği lezzetlerle doludur. Feta Saganaki, bu muhteşem mutfağın en özel sürprizlerinden biridir. Feta peyniri, domates, biber ve baharatlarla harmanlanarak yapılan bu nefis yemeğin tadı dilinizi şımartacak...

FETA SAGANAKİ TARİFİ

Malzemeler

4 dilim kızartmalık peynir

1 adet yumurta

3/4 su bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

Servisi için

Cherry domates

Yeşil zeytin

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı bal

2 diş sarımsak

Kekik

Dilim limon

Yapılış