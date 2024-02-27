Sağlıklı bitkilerin poğaçayla buluşması: Dereotlu peynirli poğaça tarifi
Dereotlu poğaça tarifi, taze ve nefis bir lezzet arayanlar için ideal bir seçenektir. Tane tane içerisindeki dereotu, bu poğaçaya eşsiz bir aroma ve lezzet katıyor.
Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan poğaçanın, dereotu ile buluştuğu bu tarif, geleneksel lezzetlere modern bir dokunuş sunuyor. Dereotunun ferahlatıcı ve baharatlı notaları, poğaça hamurunun yumuşaklığıyla bir araya gelerek damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte, bereketli Türk mutfağından ilham alarak hazırlanan dereotlu poğaça tarifinin incelikleri...
DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için;
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım demet ince kıyılmış dereotu
- 1 adet yumurta
- Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)
Üzeri için;
- 1 yumurta sarısı
Yapılış
- Un, peynir ve dereotu hariç tüm malzemeler yoğurma kabına alınarak karıştırılır.
- Daha sonra azar azar kontrollü bir şekilde un eklenir ve yoğurmaya devam edilir.
- Kıvamlı bir hamur olunca ince ince kıyılmış dereotu eklenir ve son kez yoğurulur.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanıp tepsiye dizilir. Eğer arasına peynir koyacaksanız hamuru yuvarladıktan sonra elinizle bastırarak incelterek açmalısınız. Ardından içerisine peynir koyarak yarım ay şeklinde kapatmalısınız.
- Şekillendirilen poğaçalar pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alınır.
- Üzerine yumurta sarisi sürülerek 180 derecede üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirilir.
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