Sağlıklı bitkilerin poğaçayla buluşması: Dereotlu peynirli poğaça tarifi

Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:15

Güncelleme: 27.02.2024 - 20:15

Türk mutfağının vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan poğaçanın, dereotu ile buluştuğu bu tarif, geleneksel lezzetlere modern bir dokunuş sunuyor. Dereotunun ferahlatıcı ve baharatlı notaları, poğaça hamurunun yumuşaklığıyla bir araya gelerek damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte, bereketli Türk mutfağından ilham alarak hazırlanan dereotlu poğaça tarifinin incelikleri...

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için;

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yarım demet ince kıyılmış dereotu

1 adet yumurta

Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

Yapılış