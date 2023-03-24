Dünyada en uzun ve en kısa oruç kaç saat tutulacak?
Ramazan Ayı'nda dünya genelinde oruç tutma süreleri 13 ile 15 saat arasında değişecek. Peki dünya genelinde ülkelere göre oruç tutma süresi ne kadar olacak?
Ramazanın ilk gününde en uzun oruç tutma süresi 15 saat 21 dakika ile Grönland'ın Nuuk kentine, en kısa oruç süresi ise Malezya'nın Kuala Lumpur kentine denk geldi.
Türkiye'de ilk imsak saat 04.33'te Iğdır'da ilk iftar da 18.25'te Iğdır'da yapıldı. Ramazanın ilk günü son imsak saati 05.43'te Çanakkale'de, son iftar ise 19.35'te Çanakkale ve Edirne'de açıldı.
İlk gün Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47'şer dakikayla en kısa oruç tutuldu.
RAMAZAN BU SENE 29 GÜN SÜRECEK
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.
Ramazanın ilk günü en uzun oruç tutma süresi 15 saat 21 dakika ile Grönland'ın Nuuk kentinde ve 15 saat 16 dakika ile İzlanda'nın Reykjavik kentinde olacak.
Kuzey ülkelerinde ve İsveç'te toplam oruç tutma süresi 13 saat civarında olacak.
Diğer ülkelerde ortalama oruç tutma süreleri ise şu kadar:
Hollanda'nın Amsterdam, Polonya'nın Varşova, İngiltere'nin Londra, Kazakistan'ın Astana ve Belçika’nın Brüksel, Fransa'nın Paris, İsviçre'nin Zürih, Romanya'nın Bükreş, Kanada'nın Ottowa, Bulgaristan'ın Sofya, İtalya'nın Roma, İspanya'nın Madrid ve Bosna-Hersek'in Saraybosna şehirlerinde yaklaşık 14 saat civarında oruç tutulacak.
ABD'de 13 saat 54 dakika, Yunanistan'da 13 saat 53 dakika, Çin'de 13 saat 52 dakika, Portekiz'de Müslümanlar 13 saat 50 dakika, İran'da 13 saat 46 dakika ve Japonya'da 13 saat 45 dakika oruç tutulacak.
Oruç süresi, Kuveyt'te 13 saat 38 dakika, Hindistan'da 13 saat 37 dakika, Umman ve Suudi Arabistan'da 13 saat 33 dakika, Bangladeş'te 13 saat 32 dakika olacak.
EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULUYOR?
Ramazanda diğer ülkelere nazaran daha az oruç tutacak ülkeler ise 13 saat 43 dakika ile Şili’nin Puerto Montt şehri, 13 saat 46 dakika ile Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti, 13 saat 25 dakika ile Etiyopya'nın Addis Ababa kenti, 13 saat 24 dakika ile Nijerya'nın Abuwa kenti, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo ve 13 saat 23 dakika ile Malezya'nın Kuala Lumpur şehri olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- Erdoğan'ı küplere bindirecek anket
- Kılıçdaroğlu farkı açtı, MHP baraj altı
- Çocuklara sosyal medyayı sınırlayan ilk eyalet: Utah
- Altında yükseliş sürüyor! Gram altında yeni rekor
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Suçlanana suçlama görevi
- AKP'de Mehmet Şimşek krizi sürüyor
- İYİ Partili Ağıralioğlu hakkında çarpıcı iddia
- Erdoğan'ın listesi ortaya çıktı