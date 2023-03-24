Dünyada en uzun ve en kısa oruç kaç saat tutulacak?

EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULUYOR?

Ramazanda diğer ülkelere nazaran daha az oruç tutacak ülkeler ise 13 saat 43 dakika ile Şili’nin Puerto Montt şehri, 13 saat 46 dakika ile Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti, 13 saat 25 dakika ile Etiyopya'nın Addis Ababa kenti, 13 saat 24 dakika ile Nijerya'nın Abuwa kenti, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo ve 13 saat 23 dakika ile Malezya'nın Kuala Lumpur şehri olacak.