Dünyanın en iyi mantıları açıklandı, Türkiye de listede
CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.
Hamurun içine tatlı veya tuzlu malzemeler konularak yapılan mantı (dumpling) türleri tüm dünyada seviliyor. Hamurun içine konan yiyecekler, hamurun kapatılma şekli veya mantı pişirilirken kullanılan teknikler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.
CNN Travel, dünyanın en iyi mantılarını (dumpling) açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.
Mantının Orta Asya'ya yayılan ününden bahseden CNN, yemeğin yoğurt ve pul biberle hazırlanan tereyağ ile servis edildiğine dikkat çekti.
CNN Travel'a göre, dünyanın en iyi mantıları...
Pierogi (Polonya mantısı) / Polonya
Pierogi, mayasız hamurun bir dolgunun etrafına sarılmasıyla yapılan ve ara sıra tuzlu veya tatlı bir garnitürle tatlandırılan ve sonunda kaynar suda pişirilen bir yemektir.
Modak / Hindistan
Birçok Hint eyaletinde ve kültüründe popüler olan bir Hint tatlı yemeğidir. Hindu ve Budist inançlarına göre Ganesha ve Buda'nın en sevdiği yemeklerden biridir ve bu nedenle dualarda kullanılır.
Modak'ın içindeki tatlı dolgu, taze rendelenmiş hindistan cevizi ve jaggery'den oluşurken, dış yumuşak kabuk, pirinç unu veya buğday ununun khowa veya Maida unuyla karıştırılmasıyla yapılır.
Dushbara (Düşbere) / Azerbaycan
Azerbaycan mutfağının yemeklerinden biridir. İnce hamurdan küçük kareler kesilir, içine etler konur ve sarılır ve et suyu veya suda pişirilir. Sarımsak sirkesi veya sadece sirke ile servis edilir, üzerine kuru nane serpilir.
Coxinha (Brezilya İçli Köftesi) / Breazilya
Coxinha, Brezilya'ya özgü bir yiyecek. İçerisinde tavuk bulunan özel bir unun dışının galeta unu ile kaplanması ile yapılır. İçerisindeki tavuk genelde haşlanmış ve soslanmış olarak bulunur.
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