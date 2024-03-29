Dünyanın en iyi mantıları açıklandı, Türkiye de listede

Modak / Hindistan

Birçok Hint eyaletinde ve kültüründe popüler olan bir Hint tatlı yemeğidir. Hindu ve Budist inançlarına göre Ganesha ve Buda'nın en sevdiği yemeklerden biridir ve bu nedenle dualarda kullanılır.

Modak'ın içindeki tatlı dolgu, taze rendelenmiş hindistan cevizi ve jaggery'den oluşurken, dış yumuşak kabuk, pirinç unu veya buğday ununun khowa veya Maida unuyla karıştırılmasıyla yapılır.