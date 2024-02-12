Mantı değil Pelmeni: Rus mutfağının vazgeçilmez yemeği...

Yayınlanma: 12.02.2024 - 21:20

Güncelleme: 12.02.2024 - 21:20

Rus mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Pelmeni tarifini keşfetmeye ne dersiniz? Türk mutfağının sevilen mantısıyla benzerlik gösteren bu lezzet, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Pelmeni, ince hamurun içinde çeşitli iç malzemelerle hazırlanan, bir Rus klasiğidir. İşte enfes Pelmeni tarifi...

MALZEMELER

Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

300 gram dana kıyma

1 adet büyük soğan

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Hamurun Hazırlanması:

Un geniş bir kaba alınır.

Tuz ve ılık su eklenerek yoğrulur. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edildiğinde hamur streç filmle sarılıp, oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika dinlendirilir.

İç Harcın Hazırlanması:

Kıyma bir kaba alınır.

Rendelenmiş soğanı ekleyin.

Tuz ve karabiberle harç iyice karıştırılır.

Pelmeni Şekillendirme:

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp unlanmış bir zeminde açılır.

Açılan hamurun ortasına hazırlanan iç harçtan koyulur.

Hamurun kenarları birleştirilerek yarım ay şekli verilir.

Pelmenilerin Pişirilmesi:

Bir tencerede su kaynatılır ve tuz eklenir.

Pelmeniler kaynar suya eklenir. Pelmeniler suyun yüzeyine çıkana kadar pişirilir.