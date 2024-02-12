Mantı değil Pelmeni: Rus mutfağının vazgeçilmez yemeği...
Bu nefis pelmeni tarifi, hem pratik hazırlanışıyla hem de doyurucu lezzetiyle sofralarınıza farklı bir dokunuş getirecek. Rus mutfağının derinliklerinden gelen bu tarif, lezzet arayışında olanları mest edecek. Şimdi, pelmeni dünyasına keyifli bir yolculuk yapmaya hazır mısınız?
Rus mutfağının enfes lezzetlerinden biri olan Pelmeni tarifini keşfetmeye ne dersiniz? Türk mutfağının sevilen mantısıyla benzerlik gösteren bu lezzet, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Pelmeni, ince hamurun içinde çeşitli iç malzemelerle hazırlanan, bir Rus klasiğidir. İşte enfes Pelmeni tarifi...
MALZEMELER
Hamur İçin:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
İç Harcı İçin:
300 gram dana kıyma
1 adet büyük soğan
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Hamurun Hazırlanması:
Un geniş bir kaba alınır.
Tuz ve ılık su eklenerek yoğrulur. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edildiğinde hamur streç filmle sarılıp, oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika dinlendirilir.
İç Harcın Hazırlanması:
Kıyma bir kaba alınır.
Rendelenmiş soğanı ekleyin.
Tuz ve karabiberle harç iyice karıştırılır.
Pelmeni Şekillendirme:
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp unlanmış bir zeminde açılır.
Açılan hamurun ortasına hazırlanan iç harçtan koyulur.
Hamurun kenarları birleştirilerek yarım ay şekli verilir.
Pelmenilerin Pişirilmesi:
Bir tencerede su kaynatılır ve tuz eklenir.
Pelmeniler kaynar suya eklenir. Pelmeniler suyun yüzeyine çıkana kadar pişirilir.
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