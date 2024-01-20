Uzak Doğu'nun benzer lezzeti: Çin mantısı

Çin mutfağının vazgeçilmezi olan Çin mantısı, ince hamuru ve nefis iç harcıyla damakları şenlendiriyor. Bu lezzet yolculuğuna katılmaya hazır mısınız?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:44
Uzak Doğu'nun benzer lezzeti: Çin mantısı
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Çin mutfağı dünya genelinde sevilen bir zenginliğe sahiptir ve bu mutfağın vazgeçilmezlerinden biri de çin mantısıdır. İnce hamuru ve iç harcının mükemmel dengelediği bu lezzetli atıştırmalık, hem sokak satıcılarının tezgahlarında hem de lüks restoranların menülerinde bulunur. Bu yazıda, çin mantısının tarihçesine ve yapımına derinlemesine bir yolculuk yaparak, bu lezzetin sırlarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız, çin mantısının tadına varmak için?

ÇİN MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

  • Yarım çay bardağı su (60 gr)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un (Yaklaşık 3 çay bardağı)

İçi için:

  1. 200 gr tavuk kıyması
  2. 100 gr lahana
  3. 1 diş sarımsak
  4. 1 adet taze soğan
  5. 1 çay kaşığı tuz
  6. 1 tatlı kaşığı karabiber
  7. 2 yemek kaşığı susam yağı
  8. 1 tatlı kaşığı pekmez
  9. 1 yemek kaşığı tahin
  10. 1 yemek kaşığı soya sosu

Sosu için:

  1. Yarım çay bardağı tavuk suyu (Normal su da olur)
  2. 1 çay bardağı soya sosu
  3. 1 çay kaşığı pulbiber
  4. 1 tatlı kaşığı sirke
  5. Haşlamak için kaynar su

YAPILIŞ

  1. Öncelikle içini hazırlıyoruz.
  2. Soğan sarımsak ve lahana yıkanarak ince ince kıyılır.
  3. Tavuk kıyması ve iç harçtaki bütün malzemeler güzelce karıştırılır.
  4. Bu karışım buzdolabına kaldırılır.
  5. Hamurunu hazırlamak için.
  6. Un kontrollü eklenerek hafif sert bir hamur elde edilir.
  7. 25-26 parçaya ayrılır parçalar fındıktan biraz büyük oluyor.
  8. Merdane yardımıyla tek tek çay tabağı kadar açılır.
  9. İç harcı hepsine pay edilir.
  10. Şekil vererek kapatılır.
  11. İstenirse yarım ay şeklinde de kapatılabilir.
  12. Kaynayan suyun içine biraz tuz atlır ve 10 dk kadar haşlanır.
  13. Sosu hazırlanır.

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