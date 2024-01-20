Uzak Doğu'nun benzer lezzeti: Çin mantısı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:44

Güncelleme: 20.01.2024 - 14:44

Çin mutfağı dünya genelinde sevilen bir zenginliğe sahiptir ve bu mutfağın vazgeçilmezlerinden biri de çin mantısıdır. İnce hamuru ve iç harcının mükemmel dengelediği bu lezzetli atıştırmalık, hem sokak satıcılarının tezgahlarında hem de lüks restoranların menülerinde bulunur. Bu yazıda, çin mantısının tarihçesine ve yapımına derinlemesine bir yolculuk yaparak, bu lezzetin sırlarını keşfedeceğiz. Hazır mısınız, çin mantısının tadına varmak için?

ÇİN MANTISI TARİFİ

MALZEMELER

Hamuru için:

Yarım çay bardağı su (60 gr)

1 çay kaşığı tuz

Aldığı kadar un (Yaklaşık 3 çay bardağı)

İçi için:

200 gr tavuk kıyması 100 gr lahana 1 diş sarımsak 1 adet taze soğan 1 çay kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 2 yemek kaşığı susam yağı 1 tatlı kaşığı pekmez 1 yemek kaşığı tahin 1 yemek kaşığı soya sosu

Sosu için:

Yarım çay bardağı tavuk suyu (Normal su da olur) 1 çay bardağı soya sosu 1 çay kaşığı pulbiber 1 tatlı kaşığı sirke Haşlamak için kaynar su

YAPILIŞ