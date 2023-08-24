Dünyanın en kısa IQ testi: Katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!

Prof Frederick'e göre ilk sorunun cevabı 5 cent ve açıklaması da şöyle:

Eğer sopa ve topun toplam maliyeti 1 dolar 10 cent, sopa daha pahalı ve aralarındaki fiyat farkı da 1 dolar ise; sopanın fiyatı 1 dolar 5 cent, topun fiyatı da 5 cent olmalı.