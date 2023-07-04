İngiliz profesör: Son 50 yılda IQ seviyeleri düştükçe, insanların beyinleri küçülüyor

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:14

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:14

İngiltere'de Beyin Kimyası ve İnsan Beslenmesi Enstitüsü Direktörü Profesör Michael Crawford, kötü beslenme nedeniyle son 50 yılda insanların beyinlerinin küçüldüğü ve IQ seviyelerinin düştüğü uyarısında bulundu.

Crawford, IQ seviyelerindeki düşüşün insanlığın yok olduğu bir "kıyamet" senaryosuna bile yol açabileceğini savundu.

Crawford, "IQ 1970'ten beri düşüyor ve bu gerçekten çok komik değil çünkü böyle devam ederse homo sapiens'i yok edebilir. Beyin söz konusu olduğunda beslenmenin önemi hakkında eksik bir hikaye var" dedi.

"İNSANLIK YOK OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Günümüzdeki beyin boyutunun şu anda ilk insanların organlarından yaklaşık %17 daha küçük olduğunu söyleyen Crawford, "Bu gerçekten çok önemli çünkü bunu gebe kalmadan önce, başka bir deyişle nüfus bazında doğru bir şekilde yapmazsak, homo sapiens gerçekten yok olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

Crawford, "Parçalanan sadece IQ değil, beynin küçüldüğüne dair çok iyi kanıtlar var. Bu gerçekten düşünmek için yiyecek, işler tersine dönüyor, yanlış yöne gidiyor. Söz konusu olan çocuklarımızın ve onların çocuklarının geleceğidir" ifadelerini kullandı.

ENSTİTÜ'NÜN ENDONEZYA ARAŞTIRMASI

Enstitü tarafından Endonezya'da yürütülen büyük bir araştırmada, balıkçı köylerinde yaşayan yaklaşık iki milyon çocuğun zihinsel gelişiminin bozuk olduğu tespit edilmiştir.

Crawford, emzirme yoluyla bebeklerinin beyin gelişimine yardımcı olmak için kadınların gebe kalmadan önce uzun bir süre boyunca insan beyninin birincil bileşeni olan omega-3 açısından zengin bir deniz ürünü yemelerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Crawford, "Denizlerdeki besin ağı, bugünlerde unutulmaya yüz tutmuş durumda, ancak bu çok ama çok önemli" dedi.