Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2023 Pazartesi, 17:44
<p>Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), <strong>‘2023 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’</strong> raporunu yayımladı.</p>

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), ‘2023 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayımladı.

<p>150 ülkenin mutluluk seviyesinin sıralandığı raporda geçtiğimiz yıl 112. sırada olan Türkiye, bu yıl 102. sırada yer aldı.</p> <p><strong>İşte  20 en mutlu ülke...</strong></p>

150 ülkenin mutluluk seviyesinin sıralandığı raporda geçtiğimiz yıl 112. sırada olan Türkiye, bu yıl 102. sırada yer aldı.

İşte  20 en mutlu ülke...

<p><strong>20. Litvanya</strong></p>

20. Litvanya

<p><strong>19. Birleşik Krallık</strong></p>

19. Birleşik Krallık

<p><strong>18. Çek Cumhuriyeti</strong></p>

18. Çek Cumhuriyeti

<p><strong>17. Belçika</strong></p>

17. Belçika

<p><strong>16. Almanya</strong></p>

16. Almanya

<p><strong>15. ABD</strong></p>

15. ABD

<p><strong>14. İrlanda</strong></p>

14. İrlanda

<p><strong>13. Kanada</strong></p>

13. Kanada

<p><strong>12. Avustralya</strong></p>

12. Avustralya

<p><strong>11. Avusturya</strong></p>

11. Avusturya

<p><strong>10. Yeni Zelanda</strong></p>

10. Yeni Zelanda

<p><strong>9. Lüksemburg</strong></p>

9. Lüksemburg

<p><strong>8. İsviçre</strong></p>

8. İsviçre

<p><strong>7. Norveç</strong></p>

7. Norveç

<p><strong>6. İsveç</strong></p>

6. İsveç

<p><strong>5. Hollanda</strong></p>

5. Hollanda

<p><strong>4. İsrail</strong></p>

4. İsrail

<p><strong>3. İzlanda</strong></p>

3. İzlanda

<p><strong>2. Danimarka</strong></p>

2. Danimarka

<p><strong>1. Finlandiya</strong></p>

1. Finlandiya

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