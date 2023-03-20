Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), ‘2023 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri’ raporunu yayımladı.
150 ülkenin mutluluk seviyesinin sıralandığı raporda geçtiğimiz yıl 112. sırada olan Türkiye, bu yıl 102. sırada yer aldı.
İşte 20 en mutlu ülke...
20. Litvanya
19. Birleşik Krallık
18. Çek Cumhuriyeti
17. Belçika
16. Almanya
15. ABD
14. İrlanda
13. Kanada
12. Avustralya
11. Avusturya
10. Yeni Zelanda
9. Lüksemburg
8. İsviçre
7. Norveç
6. İsveç
5. Hollanda
4. İsrail
3. İzlanda
2. Danimarka
1. Finlandiya
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