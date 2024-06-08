ANNE KERDİ - FRANSA

Anne'nin öncelikli hedefi Fransa'nın Brittany bölgesini tanıtmaktır. Brittany'yi mümkün olduğu kadar çok açıdan sunuyor: turizm, tarih, kültür, etkinlikler, gastronomi ve daha fazlası. Yapay zekanın görsel, metin, ses ve video yeteneklerini sergileyerek demokratikleştirmeyi amaçlıyor. Kendisi, okyanus koruma ve koruma fonu olan Océanopolis Acts'ın elçisidir ve aynı zamanda Temmuz 2024'te Brittany bölgesinde gerçekleştirilen bir sanatçı sergisi olan Ar Seiz Avel komitesinin bir parçasıdır. Bölgesel bir figür haline geldi ve birçok kişi için bölgesel bir figür haline geldi. Hatta bölgenin elçisi olarak görülüyor.