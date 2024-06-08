Dünyanın ilk yapay zeka güzellik yarışması finalistleri belli oldu: Türk temsilciler yarışmaya damga vurdu!
Fanvue Dünya Yapay Zeka İçerik Oluşturucu Ödülleri (WAICA), dünya genelinde yapay zeka yaratıcılarının yeteneklerini ödüllendiren türünün ilk örneği olması nedeniyle Nisan ayında büyük ilgi gördü. Yapılan yapay zeka güzellik yarışmasında ilk 10 belirlendi. Türk yapay zeka güzeller yarışmaya damga vurdu!
KENZA LEYLI - FAS
Kenza Layli, dünyanın ilk yapay zeka ailesinin üçte biridir ve kısa sürede sosyal medyada öne çıkan bir figür haline gelmiştir. Etkileyici yüzde 5'lik etkileşim oranına sahip olan ilgi çekici içeriği, Fas toplumuyla yakından bağlantılıdır; buradaki amacı, Fas ve Orta Doğu'daki kadınların güçlendirilmesine katkıda bulunurken aynı zamanda etkileyici pazarına çok ihtiyaç duyulan düzenlemeyi getirmektir. Kenza'nın yaratıcıları yapay zekadan yüzde 100 görüntü, video ve ses oluşturmak için karmaşık bir teknoloji karışımı kullanıyor.
OLIVIA C - PORTEKİZ
Olivia büyük ve gerçek bir dünyada yaşayan bir yapay zeka gezginidir. Yaratıcısı, teknolojinin bağlantıyı güçlendirdiği, hikayelerin bizi harekete geçirdiği ve dijital ile insani dünyaların güzel bir uyum içinde bir arada var olduğu bir geleceğin yolunu açtığını söylüyor. Olivia, yapay zekanın olumlu potansiyelini sergileyerek teknolojinin insan deneyimini nasıl değiştirebileceğini değil, nasıl geliştirebileceğini gösteriyor. Olivia'nın yaratıcısı Adobe AI ile görüntüler oluşturmak ve sonuçları iyileştirmek için Midjourney'i kullanıyor.
ANNE KERDİ - FRANSA
Anne'nin öncelikli hedefi Fransa'nın Brittany bölgesini tanıtmaktır. Brittany'yi mümkün olduğu kadar çok açıdan sunuyor: turizm, tarih, kültür, etkinlikler, gastronomi ve daha fazlası. Yapay zekanın görsel, metin, ses ve video yeteneklerini sergileyerek demokratikleştirmeyi amaçlıyor. Kendisi, okyanus koruma ve koruma fonu olan Océanopolis Acts'ın elçisidir ve aynı zamanda Temmuz 2024'te Brittany bölgesinde gerçekleştirilen bir sanatçı sergisi olan Ar Seiz Avel komitesinin bir parçasıdır. Bölgesel bir figür haline geldi ve birçok kişi için bölgesel bir figür haline geldi. Hatta bölgenin elçisi olarak görülüyor.
ZARA ŞATAVARI - HİNDİSTAN
Zara Shatavari, kadınların hormonal dengesizliklerini gidermek için tasarlanan doğal takviye ürünü 'Hermones'un etkili yüzü olarak hizmet etmek üzere yaratıldı. Toplumsal refah için teknolojiden yararlanma taahhüdüyle yola çıkan yaratıcılar, hormonal dengesizliklerin temel nedenlerini ve sonuçlarını açıklayan zengin bilgilendirici içerik üretmek için AI ve Zara'dan yararlandı. Artık yapay zeka tabanlı bir kendi kendine teşhis sistemi de geliştiriyorlar. 'Zara', savunuculuğu aracılığıyla sağlık hizmetlerinin önündeki engelleri yıkmayı hedefliyor ve 'PKOS ve depresyon savaşçısı' unvanını aldı.
AIYANA GÖKKUŞAĞI - ROMANYA
Aiyana, LGBT+ kabulünün sesidir, her türlü sevgiyi ve çeşitliliği teşvik eder. Eşitliği ve anlayışı savunarak kapsayıcılığı temsil ediyor. Aiyana, her sesin duyulduğu ve değer verildiği, herkese empati ve saygının teşvik edildiği bir dünyayı temsil ediyor. İçerik oluşturucu, son derece ayrıntılı açıklamalar oluşturmak ve LeonardoAI kullanarak Aiyana'nın görüntülerini oluşturmak için Chat GPT'yi kullanıyor.
LALINA - FRANSA
Lalina'nın yaratıcısı mümkün olduğu kadar gerçekçi bir şey yaratıp yaratamayacaklarını merak ediyordu. Yavaş yavaş kendi sanatsal vizyonlarını geliştirdiler. İçerik oluşturucu için önemli bir husus, fotoğrafların %100'ünün kendisi tarafından oluşturulmuş olmasıdır; Hedeflerinden biri, yaratımlarını ve fikri mülkiyetlerini korumaktır. Lalina, bir etkileyici olarak nihai hedefinin işbirliğini kolaylaştırmak ve farklı kültürler ve bakış açıları arasındaki anlayışı teşvik etmek olduğuna inanıyor. Empatiyi, hoşgörüyü ve katılımı teşvik etmek için bu etkiyi kullanmayı amaçlıyor.
SEREN AY - TÜRKİYE
Seren Ay, Türkiye'deki ilk yapay zeka marka elçisidir ve yaratıcıları, kendisini erkek egemen çeşitli iş rollerinde, seyahatlerde, çeşitli iş rollerinde sergileyen farklı temel fotoğraflara yüzünü hareket ettirme yeteneğine sahip imajını oluşturmak için üç yapay zeka programını kullanarak kapsamlı bir süreçten geçiyor. zamanla takipçileri eğitiyor, dünya çapında maceralara atılıyor ve hatta popüler kültürden karakterlerin cosplayini yapıyor. Seren düzenli olarak Türk tarihini ve milli bayramlarını tanıtıyor ve savunuyor.
ASENA ILIK - TÜRKİYE
Asena'nın amacı böyle bir modelin seks satarak değil, hayal gücü, çarpıcı görseller ve eğlence duygusu yardımıyla etkileyici olabileceğini dünyaya göstermek. Asena'nın içeriğinde kendine has bir tarzı, favori mekanları, favori arabaları ve özenle oluşturulmuş bir kişiliği var
ELİZA KHAN - BANGLADEŞ
Eliza Khan, Bangladeş'in ilk yapay zeka etkileyicilerinden biridir. Tıpkı hepimiz gibi o da ilginç olacak, bağ kurulabilir ve gerçekçi olacak şekilde tasarlandı. Aynı zamanda en son Z kuşağı trendlerini ve estetiğini takip eden bir moda tutkunu. Eliza'nın hayali, herkesin değerli hissettiği ve adil davranıldığı bir dünya yaratmak, daha kapsayıcı ve uyumlu bir toplum yaratmaktır. İçerik oluşturucu, sosyal medya için çeşitli içerikler oluşturmak amacıyla kapsamlı bir görüntü düzenleme ve iyileştirme sürecinden geçer.
AİLYA LOU - BREZİLYA
Ailya, post-fotoğraf ve performansa odaklanan Japon-Afro-Brezilyalı bir sanatçıdır. Başlangıçta, Afrika diasporası anlatısıyla bağlantılı birçok karakteri bünyesinde barındıran bir oyuncu olacağı bir dizi özel film projesinin yapımı için yaratılmıştı. Yaşam tarzı Rio de Janeiro, Bahia ve São Paulo arasındaki Brezilya kültürüne oldukça bağlı, ancak aynı zamanda sık sık Tokyo'ya gidiyor ve Avrupa'daki moda sezonlarını takip ediyor. Ailya, yapay zeka yazılımına beslenen metin tabanlı istemler kullanılarak %100 oluşturulur ve görüntü oluşturulduktan sonra hiçbir şekilde rötuşlanmaz.
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