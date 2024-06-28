Ekran başında geçirilen uzun süreler göz sağlığını tehdit ediyor

Bulur, yanlış duruş ve ekrana doğru olmayan açılardan bakmanın da boyun, omuz ve göz yorgunluğunu artırarak boyun ve omuz ağrılarına neden olabileceğini vurguladı.

Yakın çalışma mesafesinin göz kaslarını zorladığını ve göz kuruluğuna neden olduğunu belirten Bulur, ergonomik düzenlemeler ve göz egzersizleri gibi stratejilerle bu durumun önlenebileceğini ifade etti.