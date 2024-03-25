Erken çiçek açan ağaçların görüntüsü mest etti

Eskişehir’in Çukurhisar Mahallesi'nde meyve bahçesi bulunan Leyla Özalp, durumun endişe verici odluğunu belirtti.

Kendi meyve ağaçlarının da çiçek açtığını belirten Özalp, “Aslında sevindik güzel bir görüntü oluşturdu ama görüntüden daha çok bu erken açması ürün kaybına çok fazla neden oluyor. İnşallah havalar soğumaz diye inanın her gün akşam dua ediyorum. Sabah ilk işim camdan çiçeklerin donup donmadığına bakmak. Eğer geçen sene de çünkü erkenden açmıştı ve tüm ürünler dondu. Benim de bahçem var Çukurhisar Mahallesi’nde” dedi.