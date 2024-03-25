Erken çiçek açan ağaçların görüntüsü mest etti
Eskişehir’de normal zamanından 2 ay önce çiçek açan meyve ağaçlarını don vurma ihtimali korkuturken açan çiçeklerin eşsesiz manzarası dron ile görüntülendi.
Eskişehir’de Şubat ayını ortalarından itibaren kentin bazı kısımlarında meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. İlk olarak merkeze göre daha sıcak olan Sarıcakaya ilçesinde açan çiçekler, şaşkınlığa neden oldu.
Normal şartlarda Nisan ortası Mayıs başı gibi açan çiçekler, yaklaşık 2 ay önce açtı. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında oldukça sıcak geçen kış mevsiminden dolayı ağaçlar erken tomurcuk verdi. Önümüzdeki günlerde etkili olabilecek soğuğun ağaçları vurmasından ve meyve olmamasından endişe diliyor.
Öte yandan, pembe renkte çiçek açan badem ağaçlarının kartpostallık görüntüleri mest etti. Çiçek açan badem ağaçları havadan görüntülendi.
Eskişehir’in Çukurhisar Mahallesi'nde meyve bahçesi bulunan Leyla Özalp, durumun endişe verici odluğunu belirtti.
Kendi meyve ağaçlarının da çiçek açtığını belirten Özalp, “Aslında sevindik güzel bir görüntü oluşturdu ama görüntüden daha çok bu erken açması ürün kaybına çok fazla neden oluyor. İnşallah havalar soğumaz diye inanın her gün akşam dua ediyorum. Sabah ilk işim camdan çiçeklerin donup donmadığına bakmak. Eğer geçen sene de çünkü erkenden açmıştı ve tüm ürünler dondu. Benim de bahçem var Çukurhisar Mahallesi’nde” dedi.
Ağaçları don vurmasından ve meyve vermemesinden korktuğunu belirten Leyla Özalp şöyle konuştu:
“Geçen sene ne kayısı yiyebildik, badem zaten hiç olmadı ki ayva ancak kurtulabildi, o da geç çiçek açtığı için. Bu sene inşallah üşümez de meyveyi yiyebiliriz, biraz da fiyatları düşer diye ümit ediyorum. Çiçekler iki ay önce açtı, iki ay sonra falan açması gerekiyordu. Yani 23 Nisan'dan önce açılmaması lazımdı.
23 Nisan'da açmalıydı diye düşünüyorum. Bizim çocukluğumuzda falan 23 Nisan'da ağaçlar yeni yeni çiçek açmaya başlardı. Daha şimdi düşünün Mart'tayız, açtığı bitti bile bademler. Yani bitmek üzere, kaysılar, erikler çıçek açtı. Bahçemde erik var, erik çiçek açtı Şubat'ın 25'inde tomurcuklar tek tek patlamaya başladı. Küresel ısınmadan kaynaklı diye düşünüyorum. İnşallah üşümezler diye de sadece dua edebiliyorum, başka bir şey elimden gelmiyor."
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