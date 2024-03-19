Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:50

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi, kamuoyu anketleri de yakından takip edilmeye devam ediyor.

Son olarak ASAL Araştırma, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun’da anket yaptı.

Denizli’de 26 Şubat- 1Mart 2024 tarihleri arasında bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, “Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

AKP: Yüzde 41,5

CHP: Yüzde 36,0

İYİ Parti: Yüzde 10,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8

Zafer Partisi: Yüzde 2,1

DEM Parti: Yüzde 2,0

Diğer: Yüzde 4,7

Samsun’da 2-6 Mart 2024 tarihlerinde bin 600 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara “Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” diye soruldu.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

AKP: Yüzde 42,0

CHP: Yüzde 26,4

İYİ Parti: Yüzde 16,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6

DEM Parti: Yüzde 1,6

Diğer: Yüzde 3,5

Manisa’da 5-8 Mart 2024 arasında bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusu yönetildi.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu:

MHP: Yüzde 42,6

CHP: Yüzde 37,2

İYİ Parti: Yüzde 8,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3

Gelecek Partisi: Yüzde 2,4

Zafer Partisi: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 2,8

Eskişehir’de 10-14 Mart 2024 tarihleri arasında bin 640 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” diye soruldu.

Geçerli oylar üzerinden anket sonucu şöyle oldu: