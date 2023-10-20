Bahçesine düşen meteorun değeri 47,6 milyon TL!

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2023 Cuma, 13:11
<p><strong>Endonezya</strong>'nın <strong>Kolang</strong> kentinde yaşayan üç çocuk babası <strong>Josua Hutagalung</strong>, uykusunu bölen şiddetli patlama ve sarsıntının, <strong>artık bir milyoner olduğunun</strong> habercisi olduğunu hayal bile edemezdi...</p>

Endonezya'nın Kolang kentinde yaşayan üç çocuk babası Josua Hutagalung, uykusunu bölen şiddetli patlama ve sarsıntının, artık bir milyoner olduğunun habercisi olduğunu hayal bile edemezdi...

<p>Uzayın derinliklerinden gelen davetsiz bir misafir, oturma odasının hemen yanındaki teneke verandayı delerek bahçesinde hatırı sayılır bir çukur açmıştı.</p>

Uzayın derinliklerinden gelen davetsiz bir misafir, oturma odasının hemen yanındaki teneke verandayı delerek bahçesinde hatırı sayılır bir çukur açmıştı.

<p>Araştırmalar neticesinde, çukurun içinde bulunan parçalar halindeki gök taşının <strong>1,7 milyon dolar (yaklaşık 47,6 milyon TL)</strong> değerinde olduğu anlaşıldı. </p>

Araştırmalar neticesinde, çukurun içinde bulunan parçalar halindeki gök taşının 1,7 milyon dolar (yaklaşık 47,6 milyon TL) değerinde olduğu anlaşıldı. 

<p>Söz konusu gök taşı, <strong>4,5 milyar </strong>yaşında ve <strong>2,1 kg</strong> ağırlığındaydı.</p> <p>Üstelik, son derece nadir rastlanan bir tür olan <strong>CM1/2 karbonlu Kondrit</strong> sınıfındandı.</p>

Söz konusu gök taşı, 4,5 milyar yaşında ve 2,1 kg ağırlığındaydı.

Üstelik, son derece nadir rastlanan bir tür olan CM1/2 karbonlu Kondrit sınıfındandı.

<p>Yaklaşık olarak <strong>bir futbol topu büyüklüğünde</strong> olduğu görülen gök taşının, topraktan çıkardığında <strong>hala sıcak ve kırılmış</strong> olduğu açıklandı.</p>

Yaklaşık olarak bir futbol topu büyüklüğünde olduğu görülen gök taşının, topraktan çıkardığında hala sıcak ve kırılmış olduğu açıklandı.

<p>Basında çıkan haberlerin ardından, parçalardan biri, bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ABD'nin <strong>Indianapolis</strong> eyaletine götürüldü...</p>

Basında çıkan haberlerin ardından, parçalardan biri, bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ABD'nin Indianapolis eyaletine götürüldü...

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