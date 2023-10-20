Bahçesine düşen meteorun değeri 47,6 milyon TL!
Endonezya'nın Kolang kentinde yaşayan üç çocuk babası Josua Hutagalung, uykusunu bölen şiddetli patlama ve sarsıntının, artık bir milyoner olduğunun habercisi olduğunu hayal bile edemezdi...
Uzayın derinliklerinden gelen davetsiz bir misafir, oturma odasının hemen yanındaki teneke verandayı delerek bahçesinde hatırı sayılır bir çukur açmıştı.
Araştırmalar neticesinde, çukurun içinde bulunan parçalar halindeki gök taşının 1,7 milyon dolar (yaklaşık 47,6 milyon TL) değerinde olduğu anlaşıldı.
Söz konusu gök taşı, 4,5 milyar yaşında ve 2,1 kg ağırlığındaydı.
Üstelik, son derece nadir rastlanan bir tür olan CM1/2 karbonlu Kondrit sınıfındandı.
Yaklaşık olarak bir futbol topu büyüklüğünde olduğu görülen gök taşının, topraktan çıkardığında hala sıcak ve kırılmış olduğu açıklandı.
Basında çıkan haberlerin ardından, parçalardan biri, bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ABD'nin Indianapolis eyaletine götürüldü...
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu paranın kaynağı ne?
- 'Aile' dizisindeki yatak odası sahnesi tartışma yarattı
- Adalet bakanına açık mektup
- 'Size tanıdığımız sürenin sonuna geldiniz'
- Sunak ve Netanyahu'dan ortak açıklama
- Burcu Esmersoy'dan 'İsrail' açıklaması
- Fulya Öztürk canlı yayında ölümden döndü!
- Reuters'tan Erdoğan değerlendirmesi
- Dilan ve Engin Polat'ın talebine savcılıktan ret kararı!
- Elif Akkuş için hastaneye gözdağı