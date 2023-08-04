Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2023 Cuma, 18:20
<p>Gezegenimizdeki yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturan <strong>Amazonlar</strong>, Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar.</p>

Gezegenimizdeki yağmur ormanlarının yarısından fazlasını oluşturan Amazonlar, Güney Amerika'da yaklaşık beş buçuk milyon kilometrekarelik bir alanı kaplar.

<p>Amazonlardaki yaban hayatı <strong>427 memeli</strong>, <strong>bin 300 kuş</strong>, <strong>378 sürüngen</strong> ve <strong>400'den fazla amfibi tür</strong> ve <strong>2,5 milyon civarında böcek türüne</strong> ev sahipliği yapar. <strong>Jaguarlar, dev su samurları, pembe nehir yunusları, pumalar, harpia kartalları</strong> ve <strong>yeşil anakondalar</strong>, Amazon ormanlarında karşılaşabileceğiniz türden canlılardır.</p>

Amazonlardaki yaban hayatı 427 memeli, bin 300 kuş, 378 sürüngen ve 400'den fazla amfibi tür ve 2,5 milyon civarında böcek türüne ev sahipliği yapar. Jaguarlar, dev su samurları, pembe nehir yunusları, pumalar, harpia kartalları ve yeşil anakondalar, Amazon ormanlarında karşılaşabileceğiniz türden canlılardır.

<p>Peki ormanda, yaklaşık <strong>11 metre uzunluğunda</strong> bir <strong>"kambur balina"</strong> cesedi ile karşılaşsanız ne düşünürdünüz? Kabul edelim, bu şimdiye kadar yağmur ormanlarında karşılaşılan en tuhaf olaylardan biri ve oraya nasıl geldiği konusunda hiç kimsenin net bir fikri yok...</p>

Peki ormanda, yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir "kambur balina" cesedi ile karşılaşsanız ne düşünürdünüz? Kabul edelim, bu şimdiye kadar yağmur ormanlarında karşılaşılan en tuhaf olaylardan biri ve oraya nasıl geldiği konusunda hiç kimsenin net bir fikri yok...

<p><strong>10 TON AĞIRLIĞINDA</strong></p> <p>10 ton ağırlığındaki bu kambur balina, Şubat 2019'da yerliler tarafından, Amazon nehrinin ağzındaki <strong>Marajo</strong> adasında yer alan <strong>Araruna Plajı</strong> yakınlarında, denizden yaklaşık <strong>50 metre uzaklıkta</strong> bulundu.</p>

10 TON AĞIRLIĞINDA

10 ton ağırlığındaki bu kambur balina, Şubat 2019'da yerliler tarafından, Amazon nehrinin ağzındaki Marajo adasında yer alan Araruna Plajı yakınlarında, denizden yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulundu.

<p>Bulunduğu yer denize çok uzak bir mesafede değil, ancak ölü bir balinanın bırakın ormana girmeyi, denizden bile çıkmakta zorlanacağı düşünüldüğünde, oraya tam olarak nasıl ulaştığı merak konusu oldu.</p>

Bulunduğu yer denize çok uzak bir mesafede değil, ancak ölü bir balinanın bırakın ormana girmeyi, denizden bile çıkmakta zorlanacağı düşünüldüğünde, oraya tam olarak nasıl ulaştığı merak konusu oldu.

<p><strong>12 AYLIK BİR YAVRU</strong></p> <p>Bilim insanları, 12 aylık bir yavru olduğunu belirttikleri kambur balinaya ait cesedin <strong>yüksek dalgalar ve gelgitler</strong> nedeniyle denizden ormana sürüklendiğini düşünüyor...</p>

12 AYLIK BİR YAVRU

Bilim insanları, 12 aylık bir yavru olduğunu belirttikleri kambur balinaya ait cesedin yüksek dalgalar ve gelgitler nedeniyle denizden ormana sürüklendiğini düşünüyor...

<p>Deniz biyoloğu <strong>Renata Emin</strong>, <strong><em>"Balinanın kıyıya yakın bir yerde yüzdüğünü ve son birkaç gündür oldukça şiddetli olan gelgitin onu alıp iç kısımlara doğru götürdüğünü tahmin ediyoruz"</em></strong> dedi.</p>

Deniz biyoloğu Renata Emin, "Balinanın kıyıya yakın bir yerde yüzdüğünü ve son birkaç gündür oldukça şiddetli olan gelgitin onu alıp iç kısımlara doğru götürdüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

<p>Bölgede en son üç yıl önce bir kambur balina görüldüğünü belirten Emin, balinaların bölgeye genellikle Ağustos ve Kasım ayları arasında geldiklerini. Sonrasında ise Antarktika'ya göç ettiklerini sözlerine ekledi.</p>

Bölgede en son üç yıl önce bir kambur balina görüldüğünü belirten Emin, balinaların bölgeye genellikle Ağustos ve Kasım ayları arasında geldiklerini. Sonrasında ise Antarktika'ya göç ettiklerini sözlerine ekledi.

<p><strong>SÜRÜDEN AYRILMIŞ...</strong></p> <p>Emin, sözlerini şöyle noktaladı: </p> <p><strong><em>"Annesiyle birlikte seyahat eden ve muhtemelen iki kıta arasındaki göç döngüsü sırasında kaybolan ya da sürüden ayrılan bir yavru olduğunu düşünüyoruz..."</em></strong></p>

SÜRÜDEN AYRILMIŞ...

Emin, sözlerini şöyle noktaladı: 

"Annesiyle birlikte seyahat eden ve muhtemelen iki kıta arasındaki göç döngüsü sırasında kaybolan ya da sürüden ayrılan bir yavru olduğunu düşünüyoruz..."

<p><br data-mce-bogus="1"></p>


Balina Amazon Amazon ormanları amazonlar

En Çok Okunan Haberler