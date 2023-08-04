Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi

Peki ormanda, yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir "kambur balina" cesedi ile karşılaşsanız ne düşünürdünüz? Kabul edelim, bu şimdiye kadar yağmur ormanlarında karşılaşılan en tuhaf olaylardan biri ve oraya nasıl geldiği konusunda hiç kimsenin net bir fikri yok...